Τον πολιτικό της σχεδιασμό ξεδιπλώνει μέρα με την ημέρα η κυβέρνηση με στόχο την επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων αλλά και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Το χθεσινό υπουργικό κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά από τους υπουργούς του να βγουν μπροστά και να αντικρούουν τα fake news που διασπείρονται σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Και επίσης, απευθύνθηκε στους ίδιους τους πολίτες περιγράφοντας το μέλλον διαβεβαιώνοντάς τους ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στην κοινωνία αλλά και στην πατρίδα.

Επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχει διαρκής εγρήγορση και να δίνεται διαρκώς η μάχη της αλήθειας απέναντι στην τοξικότητα και τα ψεύδη πάνω από τα οποία επιχειρεί να αποκομίσει πολιτικό όφελος η αντιπολίτευση τόσο στην υπόθεση των Τεμπών, όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε τομείς της καθημερινότητας.

«Οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Άλλωστε, τώρα όσο ποτέ, ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Και μίλησε για αμόκ παραπληροφόρησης φέρνοντας ως παράδειγμα δημοσιεύματα ότι η φωτογραφία του στη δεξίωση που παρέθεσε στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ψεύτικη ενώ είχε δημοσιευθεί επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Εκτός από τις φοροελαφρύνσεις οι οποίες θα φέρουν μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ και θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές από τον πρώτο μήνα του 2026, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα για το 2026.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, η κατανομή εστιάζει στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 5.228 θέσεις, εκ των οποίων οι 5.000 ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές υγείας του υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, στην Εθνική Άμυνα εγκρίθηκε το σύνολο του αιτήματος των παραγωγικών σχολών (1.517).

Ενισχύθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη μέριμνα να εστιάζεται στην κάλυψη αναγκών σε φορείς που εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές, καθώς και για τους μικρότερους δήμους, το ίδιο και το Πυροσβεστικό Σώμα σε όλες τις ειδικότητες, η ΕΛΑΣ, η Παιδεία, το προσωπικό στις συγκοινωνίες, η Δικαιοσύνη, οι Ελεγκτικοί μηχανισμοί με προσλήψεις σε ΑΑΔΕ, τελωνεία, επιθεώρηση εργασίας.

Επίσης, οι δομές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το ΑΣΕΠ.

Παράλληλα εγκρίθηκε το bonus παραγωγικότητας στο Δημόσιο και επεκτάθηκε και σε υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλα τα παραπάνω δεν έγιναν τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής η οποία είχε στόχο το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφεται στους πολίτες και ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.

Και όπως είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα πλέον αποτελεί παράδειγμα προόδου και δεν είναι πλέον ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει σε μια Ευρώπη όπου πολλές χώρες είναι σε καθεστώς δημοσιονομικής ανισορροπίας σε αντίθεση με την Ελλάδα.

Το ταξίδι στην Κοπεγχάγη

Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα στην Κοπεγχάγη, όπου με τους υπόλοιπους ευρωπαίους ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της άμυνας της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και σε συνέχεια των πρόσφατων ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει αποφασιστικά την αμυντική της ετοιμότητα έως το 2030 και, τους τελευταίους μήνες, έχει λάβει άμεσα μέτρα για να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, την τόνωση της χρηματοδότησης στον τομέα της άμυνας, την ανάπτυξη της βιομηχανικής της βάσης και τη δημιουργία ευκαιριών για χρήση από κοινού προμηθειών, σε πλήρη συνοχή με το ΝΑΤΟ.

Επίσης, θα συζητήσουν τρόπους για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Μέχρι σήμερα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν εισφέρει πάνω από 173,5 δισ. ευρώ σε συνδρομή προς την Ουκρανία.