Να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις πληρωμές σε δικαιούχους επιδοτήσεων που αμφισβητήθηκαν ως «μαϊμού» επιχείρησε να δώσει σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, και μεταξύ των περιπτώσεων που συζητήθηκαν ήταν αυτή που αφορά την καταβολή 800.000 ευρώ σε μια 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία, όπως είχε αποδειχθεί, δεν διέθετε βοσκότοπους.

Ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ότι οι πληρωμές προς την 73χρονη έγιναν ορθά, καθώς η δικαιούχος είχε προσκομίσει πάνω από 1.000 μισθωτήρια που φέρονταν να αποδεικνύουν ότι εκμεταλλευόταν πάνω από 4.000 στρέμματα. Όπως εξήγησε, οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με βάση τα στοιχεία που είχε προσκομίσει.

Ωστόσο, οι διάδοχοί του στην ηγεσία του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας και Κυριάκος Μπαμπασίδης, προχώρησαν σε βαρύτατες καταγγελίες για παραλείψεις και αδυναμίες κατά την περίοδο Σημανδράκου, κατηγορώντας ιδιαίτερα την πρώην διευθύντρια Παρασκευή Τυχεροπούλου. Όπως αποκάλυψαν, στο αρχείο της κυρίας Τυχεροπούλου εντοπίστηκαν έγγραφα που έδειχναν πως έγιναν δεκτές προσφυγές από κατόχους παράνομων ΑΦΜ, ώστε να καταβληθούν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Μεταξύ των «ευνοημένων» περιλαμβανόταν η 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία έλαβε ποσό 800.000 ευρώ χωρίς να διαθέτει βοσκότοπους, σύμφωνα με τους μάρτυρες. Ο ίδιος παράνομος μηχανισμός, όπως αναφέρθηκε, είχε ως αποτέλεσμα να πληρωθούν συνολικά 13 δικαιούχοι, πολλοί από τους οποίους εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να δημευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ο κ. Σημανδράκος προσπάθησε να υπερασπιστεί τις ενέργειές του, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις ιεραρχικές προσφυγές είχαν κατατεθεί μετά το 2021 και ότι η ευθύνη για τη μη άμεση διεκπεραίωσή τους ανήκε στην Επιτροπή Ενστάσεων. «Από αυτές οι ιεραρχικές, αν θυμάμαι, ο μεγαλύτερος αριθμός κατατέθηκε επί θητείας του κ. Μελά. Ήταν δηλαδή από το 2021 και μετά. Αφορούσαν δικαιούχους που κατέθεσαν ενστάσεις γιατί εντοπίστηκαν προβλήματα από ελέγχους, οι ενστάσεις ακυρώθηκαν και κατόπιν έκαναν ιεραρχικές προσφυγές. Αυτές πήγαν στην Επιτροπή Ενστάσεων αλλά τα μέλη της επιτροπής δεν έκαναν την δουλειά τους. Το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί εκεί. Η Επιτροπή όμως διαβίβασε τις ιεραρχικές στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα να λιμνάσουν. Υπήρξαν ενοχλήσεις από τους δικαιούχους. Κάποιος έπρεπε να τις προχωρήσει. Κάποιες ιεραρχικές προχώρησαν και κάποιες όχι. Όταν είσαι σε τέτοιες θέσεις ευθύνης πρέπει να πάρεις απόφαση αντί να μην παίρνεις πρόφαση», ανέφερε.

Για την περίπτωση της 73χρονης, ο πρώην πρόεδρος τόνισε ότι είχε καταθέσει πολυσέλιδα δικαιολογητικά, όπως μεταξύ άλλων αποδείξεις κατανάλωσης καυσίμων 25.000 ευρώ το χρόνο και πληρωμές για ανταλλακτικά ύψους 130.000 ευρώ, που σύμφωνα με τον ίδιο αποδείκνυαν την δραστηριότητά της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του: «Για την 73χρονη έχει γίνει πολύς λόγος. Κακώς διαπομπεύτηκε και αναφέρθηκε ότι δεν έχει εκτάσεις. Είχε 4.000 στρέμματα. Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη προέκυψε, αν θυμάμαι, το 2016-18 γιατί τότε το πληροφοριακό σύστημα μπορούσε να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό ενοικιαστηρίων (σ.σ. μισθωτήρια εκτάσεων που εμφάνιζαν ως βοσκότοπους). Η συγκεκριμένη είχε περίπου 1.000 και κάτι μισθωτήρια και δεν μπόρεσε να γίνει καταχώρηση με αποτέλεσμα να της υποβληθεί πρόστιμο. Πήγε στην Επιτροπή ελέγχου αλλά η επιτροπή αντί ελέγχου προτίμησε να στείλει τον φάκελο στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του δικαιούχου. Η δικαιούχος προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκειμένου να αποδείξει ότι δικαιούται την επιδότηση κατέθεσε δικαιολογητικά όπως αποδείξεις κατανάλωσης καυσίμων 25.000 ευρώ το χρόνο ή πληρωμές για ανταλλακτικά 130.000 ευρώ. Συνεπώς δείχνει ότι υπάρχει κίνηση στην δραστηριότητα. Δεν είναι μια παραγωγός που απλά κάνει μια δήλωση. Δηλώνει 4.000 στρέμματα, 1.000 στρέμματα σκληρό σιτάρι και 13 στρέμματα αρωματικά φυτά. Εμφανίζει ενοικιαστήρια ύψους 50.000 ευρώ.»