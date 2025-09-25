Ερασιτεχνισμό και διπλωματική αποτυχία καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση της ΝΔ για τη ματαίωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι «το να προσπαθείς να εμφανίσεις τη προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό ως νίκη, νομίζω ότι είναι άλμα της λογικής. Υπήρχε ανακοινωμένο επισήμως ότι θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν. Πώς το ανακοινώσαμε εμείς και όχι αυτοί; Αυτό δεν δείχνει έναν ερασιτεχνισμό; Δεν έπρεπε εκ των προτέρων να αναρωτηθούν οι διπλωμάτες, ο υπουργός Εξωτερικών ή ο πρωθυπουργός γιατί δεν ανακοινώνει η άλλη πλευρά τη συνάντηση; Όταν εμφανίζεται ότι ο Ερντογάν αναβάλλει τη συνάντηση, ουσιαστικά παρουσιάζεται μια περιφρόνηση προς τη χώρα μας. Έπρεπε λοιπόν εκ των προτέρων να αναρωτηθεί ο πρωθυπουργός “γιατί εμείς το ανακοινώσαμε και όχι η Τουρκία” και να πάρει τα μέτρα του για να προστατεύσει το κύρος της χώρας».

Υπογράμμισε την προκλητική ρητορική του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Ο Ερντογάν πήγε κι έκανε άλλη μια παρέλαση προκλήσεων εις βάρος της χώρας μας και της Κύπρου. Μίλησε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διχοτόμηση στην Κύπρο, ξεκάθαρα. Κανένας σεβασμός στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τι άλλο είπε ο Ερντογάν; Καμία ενεργειακή επένδυση στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς να δώσει το “οκ” η Τουρκία (!). ‘Αρα και η πόντιση του καλωδίου που είναι ένα έργο ενταγμένο στα ευρωπαϊκά προγράμματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

“Ήρεμα νερά” είναι η “Γαλάζια Πατρίδα”; “Ήρεμα νερά” είναι η αδυναμία μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια επένδυση ενταγμένη σε ευρωπαϊκά προγράμματα; Ας πούμε καθαρά τα πράγματα: Η Τουρκία συνεχίζει στον δρόμο των προκλήσεων και των απειλών “αν κάνετε κάτι, θα μας βρείτε μπροστά σας”. Πρέπει με ενσυναίσθηση να χαράξουμε την εξωτερική μας πολιτική, να την εγκιβωτίσουμε στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν υπάρχει SAFE για την Τουρκία», συμπλήρωσε εμφατικά.

Σε επίμονες ερωτήσεις για πρόσφατες δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Το ότι έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης, που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς, -στο κράτος, στη δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις στο παραγωγικό μοντέλο, θέματα αξιοκρατίας, μείωση των απευθείας αναθέσεων, παιδεία, υγεία, στέγαση- και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η κοινωνία έχει αγωνίες. Και η αγωνία της κοινωνίας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει κόμμα που την υπηρετεί. Χρέος μου ήταν να πάω στη ΔΕΘ και να το παρουσιάσω. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ να τα εφαρμόσουμε. Και για να τα μάθει ο ελληνικός λαός, πρέπει ο καθένας από εμάς να μείνει σε αυτά, να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, να τα πάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, να τα ακούσει ο κολιτική αλλαγή».

Σχετικά με το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή της σορού του παιδιού του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «ένας χαροκαμένος γονέας, που έχασε το παιδί του, έχει ένα εύλογο αίτημα». «Πρέπει αυτό το αίτημα να γίνει πράξη. Να σεβαστούμε τους γονείς. Ας είμαστε μια ανθρώπινη κοινωνία και ας αφήσουμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς, που όταν θέλουμε, προσπαθούμε να τους επηρεάσουμε και όταν δεν θέλουμε, λέμε “προς Θεού, υπάρχει ανεξαρτησία”. Όταν ο Πρωθυπουργός έστειλε το 2023 την επιστολή στον κ. Ντογιάκο, ήταν παρέμβαση; Ναι ή όχι; Όλα όμως είναι α λα καρτ», σημείωσε και με αφορμή τη σχετική τοποθέτηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το συγκεκριμένο θέμα σε συνέδριο, σημείωσε ότι «αυτός ο θεσμός δεν είναι για να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις. Ο καθένας με τον ρόλο του».