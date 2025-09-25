Δικογραφία σε βάρος ενός 28χρονου σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ο οποίος κατηγορείται ότι απειλούσε και εξύβριζε διαδικτυακά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Η δικογραφία σε βάρος του αφορά «Απειλή κατ’ εξακολούθηση» και «Εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση».

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 28χρονος μέσω του Instagram απέστειλε πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό αλλά και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ίδιο μέσο.

Παρατίθεται το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων: «Βούλωσε το στόμα σου γ…ώ τα πεθαμένα σας όλοι θα πληρώσετε το αίμα στα Τέμπη! Γ…ώ το σπίτι σου μπάσταρδο», «Ο Μητσοτάκης θα πέσει και θα πέσετε όλοι μαζί δολοφόνοι γ…ώ τα πεθαμένα σας» «Να σου πούμε μουν…α. Μαρινάκη. Ο θάνατος του γιου της εισαγγελέως ήταν ατύχημα; Α ρε π…νόπαιδα πλησιάζει η 28η», «σκουπίδι 🙂 skoupidi), «θα σε φάμε», «καρ…η», «γ…ώ τα πεθαμένα σας», «…η τηλεδιοίκηση τόσα που ήταν με γ…ώ τις μάνες σας γ…ώ […] οι π… οι μάνες σας […] που…α πολιτεία έρχεται το τέλος σας», «να θυσιαστείς εσύ και ο Άδωνης ρε π…α […] δολοφόνε. Γ…ώ ότι αγαπάτε».

Η έρευνα έγινε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και, αφού ταυτοποιήθηκε ο δράστης, σχηματίστηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία με την υπόθεση να πηγαίνει στην τακτική δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».