Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σάρα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία μιας πολιτικής διαδικασίας που θα είναι ανοιχτή και αντιπροσωπευτική, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων. Επισήμανε, επίσης, την ανάγκη προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων αλλά και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, εξέφρασε την προθυμία της Ελλάδας να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Επαφές με τον Michael Kratsios

Στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός είχε επίσης συνάντηση με τον Michael Kratsios, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στους τομείς της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.