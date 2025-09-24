Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Γιάννη Παναγόπουλο, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων για τις μεγάλες αλλαγές που υλοποιούνται στην Εθνική Άμυνα με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και τον τομέα της εφεδρείας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρόντες ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας Νίκος Φωτόπουλος, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Αθανάσιος Δανούσης, ο γραμματέας Οργανωτικού Βαγγέλης Μουτάφης, ο γραμματέας Οικονομικού Γιώργος Γεωργακόπουλος, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Αντώνης Καρράς, ο γραμματέας Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Γιώργος Χριστόπουλος και ο γενικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε ειδικότερα το προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται με τον θεσμό της ενεργού εφεδρείας.

Όπως ανέφερε, ο νέος θεσμός της ενεργού εφεδρείας προβλέπει την εθελοντική συμμετοχή σε αυτόν των εφέδρων, οπλιτών και αξιωματικών.

Σημειώθηκε, επίσης, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι η χώρα χρειάζεται μια εφεδρεία ποιοτικά αναβαθμισμένη και την ενσωμάτωση του Στρατού των Πολιτών στον εθνικό αμυντικό μας σχεδιασμό.

Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή των εργαζομένων εφέδρων σε τακτικές μετεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, χωρίς να θίγονται ή να διακυβεύονται στο ελάχιστο τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, καθώς και η επαγγελματική τους προοπτική, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η εφεδρεία αποτελεί έναν αξιακό σύνδεσμο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και τους πολίτες, και τόνισε ότι για την εφαρμογή του θεσμού χρειάζεται και η έμπρακτη υποστήριξη των εργαζομένων.

Τόνισε, δε, ότι προσβλέπει στη στήριξη της προσπάθειας και μέσω της σημερινής συνάντησης, για την οποία ευχαρίστησε τον πρόεδρο Γιάννη Παναγόπουλο και το προεδρείο της ΓΣΕΕ και συμπλήρωσε ότι οι επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους για τη στήριξη του θεσμού της εφεδρείας θα συνεχιστούν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος δεσμεύθηκε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή για την εφεδρεία και θα αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΒ μετά τη συνάντηση με τον κ. Δένδια αποδέχθηκε ομόφωνα το αίτημα να καταβάλλονται κανονικά τα ημερομίσθια στους εφέδρους κατά τις ημέρες συμμετοχής τους στις δράσεις της ενεργού εφεδρείας.