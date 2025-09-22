Την υπόσχεση πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ωνάσειο Σχολείο στο Περιστέρι.

«Στόχος είναι να έχουμε 22 τέτοια σχολεία πλήρως ανακαινισμένα με καινούργιο εξοπλισμό» είπε ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι «τα Δημόσια Ωνάσεια είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτήριο. Περιλαμβάνουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και χρήση τεχνολογιών. Είναι σχολεία που θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη χρηστή και σωστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι εργαλείο για δασκάλους και γονείς. Είναι σχολεία που θα προσφέρουν και άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά».

«Η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά παιδιά, χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες που πραγματικά αγκαλιάζουν τη μεγάλη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία.

Ακόμα, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε «τα διδάγματα που θα αντλήσουμε από τα Δημόσια Ωνάσεια να τα μεταλαμπαδεύσουμε σε όλη τη δημόσια εκπαίδευση».

«Αυτά τα σχολεία τα αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά ως εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο θα μπορέσει να προετοιμάσει τα παιδιά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για αυτόν τον αβέβαιο κόσμο που βρίσκεται μπροστά μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.