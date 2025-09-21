Ο Άκης Σκέρτσος έδωσε συνέντευξη και σχολίασε τις πρόσφατες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και την κυβερνητική πολιτική.

Μιλώντας στην «Κυριακάτικη Απογευματινή» ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι «η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ -δηλαδή η μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών που θα τη δουν τα νοικοκυριά από τον προσεχή Ιανουάριο- μαζί με τις νέες αυξήσεις σε κατώτατο μισθό και συντάξεις το 2026, θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Από τα νέα μέτρα, συνολικά, θα έχουν όφελος περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι».

Επιπλέον, αφού επιχειρηματολογεί ότι τυχόν μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα απέδιδε λιγότερο από τα αναμενόμενα, συνεχίζει θυμίζοντας ότι «από τις 83 φοροελαφρύνσεις, μαζί με τις πρόσφατες στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από το 2019, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία». Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύει, «δεν σταματάμε τη μάχη με πιο εντατικούς ελέγχους κατά της κερδοσκοπίας και δημιουργούμε την ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, ενώνοντας όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς για καλύτερη παρακολούθηση της αγοράς».

Για το στεγαστικό απαντά ότι «τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμόζουμε μια συνεκτική στρατηγική για πιο προσιτή στέγη, με πληθώρα μέτρων, που υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ με κεντρικό στόχο να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων και ταυτόχρονα να στηρίξουμε τα εισοδήματα των ενοικιαστών. Τα κίνητρα στους ιδιοκτήτες, είτε για να μετατρέψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια, είτε για να νοικιάσουν τα κλειστά ακίνητά τους, είναι μία από τις 10 πολιτικές που υλοποιούμε και μπορεί να τις δει όποιος ενδιαφέρεται στο portal stegasi.gov.gr. Το “Σπίτι μου Ι” και “Σπίτι μου ΙΙ” δίνει τη δυνατότητα σε 30.000 νέους συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι, 20.000 έχουν ήδη αποκτήσει το δικό τους σπίτι».

Και, συμπληρώνει, «βάλαμε μπροστά το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής για προσιτή στέγη μέσω της αξιοποίησης μαζί με ιδιώτες της μεγάλης και αδρανούς ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Περιορίσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση σε κορεσμένες περιοχές της Αθήνας, όπως και καταργήσαμε τη δυνατότητα απόκτησης χρυσής βίζας μέσω της αγοράς κατοικιών που κοστίζουν έως 800.000 ευρώ».