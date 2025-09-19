Την ένστασή του εξέφρασε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκλογής νέου γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος ζητώντας να στηθεί κάλπη.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος με τον πρωθυπουργό:

Κ. Μητσοτάκης: Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ

⁠Γ. Βλάχος: Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη

Κ. Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;

Γ. Βλάχος: Να τηρηθεί ο Κανονισμός

Κ. Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία να διεξάγεται δια εγέρσεως.

Λαμβάνοντας μάλιστα τον λόγο ο νέος γραμματέας Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολίασε «περίμενα να υπάρξει ομοφωνία».