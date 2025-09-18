Η ολομέλεια της Βουλής τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, που δολοφονήθηκε από στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της, επισημαίνοντας ότι η Βουλή «όφειλε να το είχε θυμηθεί και να το είχε κάνει, αλλά όπως πάντα, σε τέτοιες περιπτώσεις, το ξεχνάει να το πράξει».

Η κ. Κωνσταντοπούλου, διέκοψε την ομιλία της για ένα λεπτό, με την έδρα, τον παριστάμενο υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και όλους τους βουλευτές, να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να τηρούν ενός λεπτού σιγή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας «πως σαν σήμερα διαπράχθηκε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και πριν λίγες ημέρες αποφυλακίστηκε με απόφαση Συμβουλίου Δικαστών της Λαμίας ο Μιχαλολιάκος (σ.σ. ο πρόεδρος της Χ.Α) και όπως προσφυώς είπε η μάνα του Παύλου Φύσσα που όλα αυτά τα χρόνια κρατάει ζωντανή την μνήμη και το παράδειγμά του, ‘οι δολοφόνοι έξω, οι αγωνιστές μέσα’. Γιατί είναι πολλά τα παραδείγματα των στοχοποιημένων πολιτικών αντιπάλων και δήθεν εσωτερικών εχθρών που κατασκευάζουν οι αυταρχικές και αντιδημοκρατικές εξουσίες, προκειμένου να αντιπερισπούν την προσοχή και να αντιμεταθέτουν την ευθύνη – και κυρίως να αποφεύγουν την λογοδοσία».

«Τιμούμε την μνήμη του Παύλου Φύσσα» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, «το παράδειγμα όλων εκείνων των ανθρώπων που αγωνίστηκαν διαχρονικά κατά του φασισμού», προσθέτοντας πως «η αντιφασιστική κινητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνει τον τόνο ότι οι κοινωνίες δεν πρόκειται να ενδώσουν στις φασιστικές πρακτικές, στην νοσταλγία για τον ναζισμό, στον ρατσισμό που αναπαράγεται ως η νέα μορφή εκείνων των πιο σκοτεινών καθεστώτων, που η Ιστορία και η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκαν ότι ποτέ ξανά δεν θα αφήσουν να επικρατήσουν».

Αναφερόμενη στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» είπε «πως θυμάμαι πολύ καλά εκείνες τις ημέρες της δολοφονίας του. Το τι γινόταν και στην Βουλή εκείνες τις ημέρες και ποιοι προσπάθησαν να ταυτίσουν τους ναζιστές δολοφόνους της ΧΑ με την αγωνιστική, δυναμική αντιπολίτευση».

Ο Παύλος, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, «μίλησε κατά του φασισμού με την μουσική, τους στίχους και το τραγούδι, με την ευαισθησία και την αγάπη προς την κοινωνία. Και οφείλουμε να μην ξεχνάμε και ποια παιχνίδια παίχτηκαν μέχρι τελευταία στιγμή για να συγκαλυφθεί η δολοφονία του Παύλου και η πραγματική της διάσταση, με τις αφηγήσεις ότι τσακώθηκαν κάποιοι οπαδοί σε ένα καφέ…. Αυτές ήταν οι πρώτες προσπάθειες συγκάλυψης».

Σήμερα, υπογράμμισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «θα έπρεπε στην Βουλή των Ελλήνων να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Παύλου Φύσσα. Και επειδή αυτό δεν προβλέφθηκε, όπως ποτέ δεν προβλέπεται δυστυχώς να τηρείται ενός λεπτού σιγής στα θύματα τέτοιων εγκλημάτων, εγώ θα αφιερώσω ένα λεπτό από την ομιλία μου και θα σας καλέσω όλοι μαζί, την ώρα που διεξάγεται και η πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα, να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του».

Αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε «Αθάνατος» και κάλεσε «να δεσμευτούμε ότι το ‘ποτέ ξανά’ θα είναι πραγματικότητα, όπως και να τιμήσουμε στο πρόσωπό του την μνήμη όλων των θυμάτων του φασισμού, του ναζισμού, των διακρίσεων, της δολοφονικής ρατσιστικής βίας, γιατί σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται άλλη μια μαύρη επέτειος, της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, που και αυτή τότε παρουσιάστηκε στην αρχή σαν κάτι άλλο, σας ένας ληστής κοσμηματοπωλείου που εξουδετερώθηκε όταν άρχισε να γίνεται επικίνδυνος».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα, στην συναυλία μνήμης του γιου της είπε «ότι ο Παύλος τώρα ταξιδεύει στη Γάζα» – και αυτό, όπως πρόσθεσε, την σημάδεψε «γιατί ο Παύλος ζει, στο μυαλό και στην ψυχή όλων μας και η μάνα του τον νιώθει να ταξιδεύει στη Γάζα με τους ανθρώπους που απαρτίζουν τον οικουμενικό στολίσκο αλληλεγγύης στον οποίο έχουν συνεννοηθεί και τέσσερα ελληνικά πλοιάρια, με μία βουλευτίνα του ελληνικού Κοινοβουλίου (σ.σ. την βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά) και θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι πως ο στολίστικος αυτός εκπληρώνει ένα οικουμενικό, ανθρωπιστικό, κοινωνικό καθήκον. Της αλληλεγγύης, του να μην αφήσουμε σκελετωμένα παιδιά, εξουθενωμένα μωρά, να τα εξοντώσει το κράτος του Ισραήλ και ο υπόδικος και καταζητούμενος Νετανιάχου να επικρατήσει».

Η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι προσφέρει με την στάση του «φύλλα συκής» συγκάλυψης στον Νετανιάχου και αναφέρθηκε στην έκθεση της απεσταλμένης του ΟΗΕ, που λέει ότι αυτό που διαπράττεται στην Γάζα είναι γενοκτονία – αλλά και στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η δέσμευση της Πλεύσης Ελευθερίας είπε η πρόεδρός της, είναι «να ενισχύσουμε τις δικλείδες της δημοκρατίας με την συμμετοχή των πολιτών και της εγκυρότητας της ψήφου τους, με ένα εκλογικό σύστημα και μια εκλογική διαδικασία που θα εγγυάται την εγκυρότητα του αποτελέσματος, με διπλή κατοχύρωση και καταχώρηση, με ψηφιακή κρυπτογραφημένη καταγραφή, ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυμία, η μυστικότητα και η ελευθερία της ψήφου, βάζοντας τέρμα στους φακέλους που βγαίνουν και διακινούνται από τα εκλογικά τμήματα, τους σάκους των ψηφοδελτίων που πηγαίνουν σε δωμάτια ξενοδοχείων και οικίες, τα μη καταμετρημένα ψηφοδέλτια, τα ατέλειωτα ψηφοδέλτια που πετιούνται στα σκουπίδια. Και τέρμα οι συναλλαγές για λίγους ψήφους, όπως μας είπε ο πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ». Η κ. Κωνσταντοπούλου επίσης, πρόσθεσε πως με την παράλληλη ενίσχυση των αμεσοδημοκρατικών θεσμών, οι κυβερνήσεις δεν θα είναι οι μόνες που θα νομοθετούν» και για την δικαιοσύνη ανέφερε ότι το κόμμα της είναι υπέρ της ύπαρξης μεικτών ορκωτών δικαστηρίων παντού, με πλειοψηφία των ενόρκων, ώστε να μην μπορεί να χειραγωγούνται οι δικαστές.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επανήλθε εκτενώς και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι «αποφασίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, με μόνη την ψήφο της ΝΔ, να μην έρθουν ως μάρτυρες οι Μητσοτάκης, Μυλωνάκης, Φλωρίδης, Φραπές, Χασάπης, Σεμερτζίδου, Μπουκώρος, Σταμενίτης, Χατζηβασιλείου. Δηλαδή να μην έρθουν τα πρόσωπα που οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις για το ποιοι γνώριζαν τις συνομιλίες, αλλά και αυτοί που παρακολουθήθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα». Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, οφείλει να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή και να μας πει για το υπόμνημα που έλαβε, που είτε ήταν υπόμνημα ή εσωτερικό σημείωμα, αφού συντάχθηκε από δημόσιο υπάλληλο είναι το ίδιο και θα πρέπει να μάθουμε και το όνομά του ειδικού αυτού συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως και ό,τι άλλο αναφέρεται σε αυτό – αλλά και το τι έπραξε ο πρωθυπουργός για όλα αυτά. Ο κ. Μυλωνάκης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην Βουλή και να απαντήσει στην ερώτηση που του έχει καταθέσει «παρά τις όποιες του κυβιστήσεις, που δείχνουν ότι εμπλέκεται στην υπόθεση».

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ποινικά αδικήματα και την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας, που συζητιέται στην ολομέλεια, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι τίθενται ζητήματα «ποινικού μπαζώματος» σε υποθέσεις που εμπλέκεται η κυβέρνηση, από την αρχή της διακυβέρνησής της, όπως με τον τρόπο που δικαστές κρύβουν την δικογραφία των Τεμπών από τους συγγενείς των θυμάτων που ζητούν να λάβουν γνώση.



Τέλος, η κ. Κωνσταντοπουλου υποστήριξε πως τα άρθρα 18 και 19 του νομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικά – για το δε δεύτερο, εκτίμησε ότι στοχεύει στην πρόκληση ποινικών πολιτικών διώξεων «προκειμένου να προστατεύσετε επίορκους δικαστές που κάνουν τα χατίρια της κυβέρνησης». Λίγη ώρα αργότερα, κατέθεσε και ένσταση αντισυνταγματικότητας για τα δύο άρθρα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντιντόπουλος, ανακοίνωσε ότι η συζήτηση του αιτήματος αντισυνταγματικότητας θα συζητηθεί για τα δύο αυτά άρθρα αύριο στις 10 το πρωί, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ