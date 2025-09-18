Δέκα κόμματα πάνω από το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και με διαφορά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η ανατροπή γίνεται στην 3η θέση την οποία καταλαμβάνει η Ελληνική Λύση μπροστά από την Πλεύση Ελευθερίας.

Πτωτική εμφανίζεται η τάση τόσο για το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και για εκείνο του Αντώνη Σαμαρά, ενώ περίπου το 30% των ερωτηθέντων βλέπει θετικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής: Νέα Δημοκρατία 21,8%, ΠΑΣΟΚ 10,6%, Ελληνική Λύση 9,3%, Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4%, Φωνή Λογικής 3,2%, ΜέΡΑ25 2,9%, Νίκη 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4% και Νέα Αριστερά 1,6%. Τέλος η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 22,4%.

Στην εκτίμηση ψήφου της έρευνας τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 28,1%

ΠΑΣΟΚ 13,7%

Ελληνική Λύση 12%

Πλεύση Ελευθερίας 11,1%

ΚΚΕ 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ 5,2%

Φωνή Λογικής 4,1%

ΜέΡΑ25 3,7%

Νίκη 3,1%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%

Νέα Αριστερά 2,1%

Τα μέτρα της ΔΕΘ εκτίμησαν ως θετικά το 29,3% (πολύ θετικά 4,8%, αρκετά θετικά 24,5%). Ότι η πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων «δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο» λέει το 37,7%, ότι θα «κατακερματίσει τον χώρο της αντιπολίτευσης» δηλώνει το 28,3%, ενώ μόλις το 26,5% δηλώνει πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό».

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο πιθανό θα ήταν να ψήφιζαν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα το 9,1% απαντά «σίγουρα θα το ψήφιζα» και το 13,2% «μάλλον θα το ψήφιζα». Το 22,3% του συνόλου της θετικής γνώμης για το πιθανό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού βρίσκεται 7 σχεδόν μονάδες κάτω από τα αντίστοιχα ποσοστά του Μαΐου που έφταναν το 29,1%.

Αντίστοιχη η τάση και για τον Αντώνη Σαμαρά ένα κόμμα του οποίου δηλώνει πως σίγουρα θα ψήφιζε το 2,5%. «Μάλλον θα το ψήφιζα» δηλώνει το 11,6%, φτάνοντας το ποσοστό στο 16,1%, 6 μονάδες κάτω από τα αντίστοιχα ποσοστά του Μαΐου.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22,6%, έναντι 9,5% της Ζωής Κωνσταντοπούλου, 7,5% του Κυριάκου Βελόπουλου, 5,7% του Νίκου Ανδρουλάκη, 2,4% του Στέφανου Κασσελάκη και 2,3% της Αφροδίτης Λατινοπούλου.