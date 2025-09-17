Νέο ληξιαρχικό νόμο που θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα που ισχύει από το 1977, προανήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι ήδη υπάρχει η αρμόδια ομάδα που επεξεργάζεται τις διατάξεις και εντός του έτους αναμένεται το πρώτο σχέδιο. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται και διατάξεις που θα οδηγήσουν σε «ριζική αναβάθμιση» το Ειδικό Ληξιαρχείο, όπου καταχωρούνται γεγονότα αστικής κατάστασης (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.ά.) Ελλήνων στο εξωτερικό.

«Πάμε σε μια ειδική πλατφόρμα για τους πολίτες αυτούς και για τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους πολίτες, ώστε να υπάρχει ένας προέλεγχος όλων των δικαιολογητικών», δήλωσε ο Βασίλης Σπανάκης.

Για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είπε ότι έχουμε έξι σημαντικές μειώσεις φορολογίας και συγκεκριμένα στο εισόδημα από μισθούς, στο εισόδημα από συντάξεις, στο εισόδημα από ακίνητο, στον ΕΝΦΙΑ, στον ΦΠΑ και στα τεκμήρια. Επισήμανε μάλιστα ότι τα χαμηλά εισοδήματα ευνοούνται από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, «οι οποίες είναι τριπλάσιες από τον πληθωρισμό».

Τέλος, καλωσόρισε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και εξέφρασε ικανοποίηση που θα είναι συνυποψήφιοι στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

«Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς θέλουμε να φέρουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά της παράταξής μας. Θέλουμε συνεργασίες, θέλουμε ενότητα και πάνω από όλα θέλουμε πολιτική σταθερότητα για να μπορέσουμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών.