Ο τελικός του κυπέλλου στο χάντμπολ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στο πρόγραμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (9/2).

Είναι το παιχνίδι που θα κρίνει το πού θα καταλήξει ο πρώτος τίτλος της σεζόν και θα αρχίσει στις 17:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

17:00 ΕΡΤ 2 Σπορ ΑΕΚ – Ολυμπιακός/ΙΕΚ ΞΥΝΗ Τελικός Κυπέλλου Χάντμπολ Ανδρών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας EliteLeague

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 2η Μέρα

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αταλάντα – Κρεμονέζε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ντάλας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

20:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φαμαλικάο – Άβες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Ρασίνγκ Σανταντέρ – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ρότερνταμ

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal