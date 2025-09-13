«Από σήμερα το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο, διευκολύνοντας τους πολίτες στις μετακινήσεις τους», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχολίασε ότι στόχος είναι «να ενισχυθεί η νυχτερινή ζωή της πόλης και να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο και κυρίως τα τροχαία ατυχήματα που σημειώνονται».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για την επικίνδυνη οδήγηση. «Θέλουμε να βάλουμε τέλος στην ατιμωρησία. Η ζωή δεν έχει τιμή και οι παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο αυστηρά».

Σχετικά με τον κλάδο των ταξί, ανέφερε ότι προχωρούν ρυθμίσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα σέβεται και τον επαγγελματία και τον πολίτη».

Για τα οικονομικά μέτρα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας. Όπως είπε, εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για τα νέα ζευγάρια, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα. «Θέλουμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα των νέων γονιών, να έχουν περισσότερους πόρους και λιγότερα βάρη».

Τέλος, ο ίδιος είπε ότι όλες οι παρεμβάσεις κινούνται σε μια στρατηγική που ενώνει την αναβάθμιση των υποδομών με την κοινωνική πολιτική, με στόχο «μια Ελλάδα πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και πιο φιλική προς τους πολίτες».