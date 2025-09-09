Ο Γιάννης Λοβέρδος σχολιάζοντας την ακρίβεια που ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά της χώρας, δήλωσε ότι τη βιώνει και ο ίδιος στην πετσί του, καθώς επιβιώνει μόνο με τη βουλευτική αποζημίωση.

Μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega» τη Δευτέρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε ως «όχι πολύ» την αποζημίωση που ξεκινάει από 7.000 ευρώ και μπορεί να αγγίξει τις 20.000 τον μήνα.

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμάς μας νοιάζουν αυτοί που τα φέρνουν δύσκολα. Εγώ που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και που ψωνίζω εγώ ο ίδιος -τώρα θα παώ σε σούπερ στο Περιστέρι και θα ψωνίσω εγώ ο ίδιος- και που βλέπω τις τιμές και που εγώ ζω από τα εισοδήματα μου, δεν είναι πολύ, μόνο η βουλευτική αποζημίωση», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν αντιδράσεις από τον κόσμο που δοκιμάζεται καθημερινά, με χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να γράφουν περιπαικτικά ότι πρέπει να γίνει έρανος υπέρ του Γιάννη Λοβέρδου.

Ναι η ψυχούλα, να κάνουμε έναν έρανο. — omg3lolz (@omg3lolz) September 8, 2025

Υπενθυμίζεται, ότι η βουλευτική αποζημίωση είναι 7.000 ευρώ τον μήνα, καθώς οι εκπρόσωποι του ελληνικού εκλογικού σώματος λαμβάνουν μισθό και καλύπτονται τα μεταφορικά τους έξοδα.

Επιπλέον, η βουλευτική αποζημίωση μπορεί να αγγίξει και τις 20.000 ευρώ τον μήνα, αν ο βουλευτής πρέπει να καλύψει έξοδα πολιτικών γραφείων, να καλύψει ταχυδρομικά τέλη κτλ.

Δείτε τη δήλωση του Γιάννη Λοβέρδου: