Ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια συζήτησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Χρήστο Γιαννούλη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι αναμένεται η διαβίβαση νέας δικογραφίας στη Βουλή που θα αφορά βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, έντονη διαμαρτυρία εκδηλώθηκε από τα έδρανα, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, να διακόπτουν διαρκώς την ομιλία του κ. Βελόπουλου.

«Ήσουν κάποτε και συντονιστής εκπομπών στην ΕΡΤ και δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τους ομιλητές», αντέδρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ζητώντας παρέμβαση από το προεδρείο για να προστατευθεί.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συνέχισε την ομιλία του και σε άλλο σημείο είπε απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Γιαννούλης δυστυχώς έχει προσωπικό μένος μαζί μου, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω ένα πράγμα. Έγινε ό,τι έγινε, άσε με να μιλήσω. Ειρωνεία, γελάκια στο σπίτι σου, τον γιο σου και τη μάνα σου, όχι σε εμένα. Εντάξει; Σε παρακαλώ πάρα πολύ», είπε ο πρόεδρος της Λύσης, με τον Χρήστο Γιαννούλη να αποχωρεί τελικά αυτοβούλως από την αίθουσα.

Δείτε το επίμαχο σημείο στο βίντεο που ακολουθεί από το 27ο λεπτό και μετά: