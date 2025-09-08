Ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ πως «η οικονομική πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει και χρειάζεται μία μεγάλη αλλαγή», ενώ σχολίασε για την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ότι «ο έντονος τρόπος με τον οποίο μιλούσε ήταν λες και κάνει χάρη στους Έλληνες πολίτες για τα αυτονόητα».

Ο κ. Σπυρόπουλος ανέφερε ότι «δεν είπε κουβέντα για τους συνταξιούχους, μετέφερε την προσωπική διαφορά που έχει υποσχεθεί εδώ και έξι χρόνια για το 2027» και πως «δεν είπε κουβέντα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντίθετα, είπε ότι θα μειώσει τη φορολογία που είχε επιβάλει ο ίδιος». Επιπλέον, ανέφερε ότι «δεν μίλησε για ουσιαστικές και μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Και δεν μίλησε για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας».

Τιμές προϊόντων, τα καρτέλ και ο έλεγχος στην αγορά

Ο κ. Σπυρόπουλος σχολίασε ότι δεν κατάλαβε αν υπάρχει ένα σχέδιο από αυτήν την κυβέρνηση για το πώς θα πέσουν οι τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, ούτε αν υπάρχει σχέδιο για το τι θα γίνει με τους αυξημένους λογαριασμούς στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της «διατηρούνται καρτέλ στην αγορά τροφίμων, εξού και οι υψηλότερες τιμές, ενώ δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στον ΦΠΑ και έλεγχος στην αγορά για να μπορέσουν να πέσουν».

Σημείωσε ότι μία από τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι οι 120 δόσεις προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για το ιδιωτικό χρέος, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει ούτε στο ολιγοπώλιο των τραπεζών. «Τα μέτρα θα τα δούμε στη Βουλή. Μας λένε ότι είναι κοστολογημένα και, όταν μίλησε για τους ένστολους, έλεγε «δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το κόστος, θα τα δούμε στην πορεία». Για ποια κοστολογημένα μέτρα μιλάμε;», πρόσθεσε.

«Η χώρα χρειάζεται μία άλλη οικονομική πολιτική»

Ενόψει της παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται μία άλλη οικονομική πολιτική». Προσέθεσε ότι «οι παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τον έλεγχο της αγοράς και το σπάσιμο των ολιγοπωλίων δεν κοστίζουν. Θέλουν απλά πολιτικό σχέδιο και θάρρος για να συγκρουστείς με αυτά τα οποία οδηγούν πίσω την ελληνική κοινωνία». «Το έχει αυτό ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;», σχολίασε.

Αναφορικά με το κάλεσμα του κ. Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για ευρύτερες συναινέσεις, είπε ότι «είναι πρόσκληση στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι χθεσινές, ούτε το εθνικό απολυτήριο, ούτε η στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών». «Αφού ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να λειτουργήσει προς όφελος των δημοσίου συμφέροντος, της αξιοκρατίας και της στελέχωσης του δημοσίου τομέα με μια συναίνεση και όχι με κομματικά χαρακτηριστικά, όπως έκανε μέχρι χθες, εμείς τον καλωσορίζουμε. Αρκεί να το εννοεί», είπε.

Στο ίδιο πνεύμα ανέφερε ότι «εάν θέλει να μιλήσουμε για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην παιδεία και όχι αποσπασματικά το πώς θα κάνουμε μπίζνες, εμείς τον καλωσορίζουμε. Εάν θέλει να μιλήσει για ένα εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό και όχι κάποιες μικρές ανακοινώσεις όπως έκανε στη ΔΕΘ, εμείς θα τον καλωσορίσουμε στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 3 Σεπτέμβρη και που θα εμπλουτίσει από το βήμα της διεθνούς έκθεσης».

Σχετικά με τα σενάρια πολιτικών εξελίξεων, ο κ. Σπυρόπουλος ξεκαθάρισε ότι «το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι η κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα από το κακό στο χειρότερο και το μόνο που μας απασχολεί είναι να παρουσιάσουμε το εναλλακτικό μας σχέδιο έτσι ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού». Προσέθεσε ότι «ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό και τώρα είναι στο χέρι μας να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι υπάρχει μια αξιόπιστη λύση που μπορεί να διαδεχθεί μια κυβέρνηση που δημιουργεί όλο και περισσότερες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία».