Σήμερα το μεσημέρι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποδέχθηκε στη Βουλή «τα παιδιά από την Παλαιστίνη, θύματα του πολέμου, που νοσηλεύονται στη χώρα μας, συνοδευόμενα από τις μανάδες και τους οικείους τους και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, κ. Yussef Dorkhom», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «καλωσόρισε με θερμά λόγια τα παιδιά και τις οικογένειές τους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στον παλαιστινιακό λαό και υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ειρήνης αλλά και δίνοντας τον τόνο της ευθύνης που έχει η Ελληνική Πολιτική ηγεσία απέναντι σε αυτά τα παιδιά που βιώνουν την φρίκη του πολέμου, έχουν, πολλά από αυτά, χάσει τους γονείς τους και μέλη της οικογένειάς τους και στερούνται την πατρίδα τους και τους φίλους τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η αποστολή έφθασε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γύρω στις 12:30μ.μ. και έγινε στη συνέχεια δεκτή από τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος επίσης απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό. Τα παιδιά και οι συνοδοί τους ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βουλής, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από τα θεωρεία της ολομέλειας, την ομιλία της κ. Κωνσταντοπούλου, που πήρε τον λόγο για να τα καλωσορίσει και να ενημερώσει το Σώμα και τους πολίτες για την παρουσία τους.

Στη συνέχεια η αποστολή κατευθύνθηκε στα γραφεία της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου η πρόεδρος μοίρασε στα παιδιά αναμνηστικά δώρα και δεσμεύτηκε όπως ήδη κάνει, να βρίσκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό τους καθημερινά, «μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία, να επιστρέψει η ειρήνη στη χώρα τους και μέχρι κάθε παιδί να ζει όπως αξίζει και πρέπει σε έναν πολιτισμένο κόσμο, έναν κόσμο που δεν δολοφονεί τα παιδιά και τις οικογένειές τους» όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερα κόμματα μέσα στην Ελληνική Βουλή, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, με κοινή πρωτοβουλία και επιστολή που υπέγραψαν οι αρχηγοί τους, έχουν ζητήσει από τον πρωθυπουργό, «να γίνουν αυτά που οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να κάνει για την Παλαιστίνη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Προς τιμήν του ο πρόεδρος της Βουλής, ο κος Κακλαμάνης, που είναι γιατρός και τον ενημέρωσα για την επίσκεψη των παιδιών, υποδέχθηκε τα παιδιά, τις μανάδες, τον θείο συνοδό και τον κύριο πρέσβη στο γραφείο του στη Βουλή, τα καλωσόρισε και τους είπε κάτι πολύ συγκινητικό που θα το πω από αυτό το βήμα, γιατί αυτός είναι ο τόνος που θεωρώ ότι πρέπει να εκφράζουν οι πολιτειακοί θεσμοί. Τους είπε λοιπόν ‘η κυρία Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχουμε παιδιά, εσείς είστε για μας τα παιδιά μας’. Αυτός είναι ένας άλλος τόνος κι ένα άλλο παράδειγμα, που μακάρι να επικρατήσει ως πολιτικός πολιτισμός συνολικότερα», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.