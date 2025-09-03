Τις αλλαγές στη δομή και τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπει η δεύτερη φάση της «Ατζέντας 2030», αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου ο ελληνικός στρατός να γίνει πιο σύγχρονος, ευέλικτος και αποτελεσματικός, αξιοποιώντας καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους και προσαρμοζόμενος στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, ο κ. Δένδιας θα αναφέρει ότι καταργείται η 1η Στρατιά, ένα στρατηγείο με ιστορικό ρόλο στον συντονισμό αεροπορικών, χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων. Τα δε τέσσερα Σώματα του Στρατού Ξηράς αντικαθίστανται από ισάριθμες νέες Ανώτατες Στρατιωτικές Διοικήσεις: τη Διοίκηση Θράκης, τη Διοίκηση Ηπείρου και Μακεδονίας, τη Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου και τη Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ). Όλες οι νέες Διοικήσεις θα υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, με στόχο την απλούστευση της ιεραρχίας και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Παρά τα οφέλη που προκύπτουν από τη νέα δομή, η κατάργηση της 1ης Στρατιάς προκαλεί σε μια σειρά από στρατιωτικούς κύκλους ανησυχία. Η εν λόγω Στρατιά έχει αποδείξει σε πραγματικές επιχειρήσεις την ικανότητά της να συντονίζει τα τρία Όπλα, κάτι που τα νέα Σώματα Στρατού δεν μπορούν να αναλάβουν αυτόνομα, καθώς δεν διαθέτουν ούτε τις υποδομές ούτε τη θεσμική αρμοδιότητα για διακλαδικό συντονισμό.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, προβλέπεται επίσης η δημιουργία Διοίκησης μη επανδρωμένων αεροπορικών μέσων σε όλους τους μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες απειλές. Θυμίζουμε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουλίου ότι η στρατιωτική θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία θα τερματιστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και όλοι οι νέοι θα υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς.

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου “Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων – Σύσταση Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας και Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων – Σχέδιο δράσεων για τη διαχείριση των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων”, Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Προβλέπεται η συγχώνευση επιπλέον 45 στρατοπέδων

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τις υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων. Προβλέπεται η συγχώνευση επιπλέον 45 στρατοπέδων, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των ενεργών στρατοπέδων από 837 σε 655. Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει από τις συγχωνεύσεις θα μεταφερθεί κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων. Το υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι με την αναδιάρθρωση η επάνδρωση των μάχιμων μονάδων σε καιρό ειρήνης θα φτάνει το 70%. Προβλέπεται παράλληλα η αναδιάρθρωση των στρατιωτικών δικαστηρίων, τα οποία θα μειωθούν από 15 σε 6, για να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να γίνει πιο αποδοτική η λειτουργία τους.

Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία σειράς έργων αμυντικής οχύρωσης, κυρίως στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. «Η πρόβλεψη που θα ακολουθήσει και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών οχυρωματικών δομών – η χώρα έχει ήδη δομές, θα πρέπει απλώς αυτές να τις κάνουμε επιχειρησιακά αξιοποιήσιμες αμέσως – θα προστεθούν όμως 207 έργα στην ηπειρωτική Ελλάδα και 315 έργα στη νησιωτική Ελλάδα» όπως σημείωνε ο κ. Δένδιας στα τέλη Ιουλίου. Η πρόβλεψη είναι ότι το 100% της οχύρωσης θα έχει ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας. «Και αυτά, όπως και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, θα έπρεπε να έχουν γίνει εχθές» σημειώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός. Ο προϋπολογισμός των συγκεκριμένων έργων αναμένεται να φθάσει τα 65 εκατομμύρια ευρώ.