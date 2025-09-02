Για ψευδή στοιχεία που «δήθεν αποδεικνύουν ότι το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι «η πραγματικότητα ωστόσο τους διαψεύδει για μια ακόμη φορά».

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. που αναφέρονται σε ανακοίνωση του υπουργείου, το 2023, το ελληνικό ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε σε 93,3%, με τον μέσο όρο του δείκτη για τις 27 χώρες της Ε.Ε να φτάνει για το ίδιο έτος το 125,6%.

Αντίστοιχα, από το 2019 το Ληξιπρόθεσμο Ιδιωτικό Χρέος ως ποσοστό επί του συνολικού Ιδιωτικού Χρέους έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση, άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων, κλείνοντας σε 58,4% το τέταρτο τετράμηνο του 2024. Τονίζει πως το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στα 229,2 δισ. ευρώ (στοιχεία τετάρτου τετραμήνου 2024). Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην 16η θέση κατά φθίνουσα σειρά στον εν λόγω δείκτη.

Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποιεί τα στοιχεία που, όπως υπογραμμίζει, «αποδεικνύουν ότι το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων».

Συγκεκριμένα:

Αλήθεια 1η : Το ιδιωτικό χρέος, από το 2019 ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 110% το 2019, μειώθηκε στο 93,3% το 2023.

: Το ιδιωτικό χρέος, από το 2019 ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 110% το 2019, μειώθηκε στο 93,3% το 2023. Αλήθεια 2η : Το χρέος των νοικοκυριών ειδικότερα, μειώθηκε από 55,4% του ΑΕΠ το 2019, σε 40,9% το 2023 και σε 38,8% το 2024.

: Το χρέος των νοικοκυριών ειδικότερα, μειώθηκε από 55,4% του ΑΕΠ το 2019, σε 40,9% το 2023 και σε 38,8% το 2024. Αλήθεια 3η: Το συνολικό «κόκκινο» χρέος που διαχειρίζονται οι τράπεζες και οι servicers μειώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε 92 δισ. ευρώ, ενώ στα τέλη του 2024 υποχώρησαν στα 67 δισ. ευρώ. Η όποια αύξηση παρατηρήθηκε το 2025 αφορά λογιστική ενσωμάτωση και καταγραφή των δανείων της PQH, τα οποία μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στην περίμετρο των στοιχείων που συλλέγει η ΤτΕ.

Το συνολικό «κόκκινο» χρέος που διαχειρίζονται οι τράπεζες και οι servicers μειώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε 92 δισ. ευρώ, ενώ στα τέλη του 2024 υποχώρησαν στα 67 δισ. ευρώ. Η όποια αύξηση παρατηρήθηκε το 2025 αφορά λογιστική ενσωμάτωση και καταγραφή των δανείων της PQH, τα οποία μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στην περίμετρο των στοιχείων που συλλέγει η ΤτΕ. Αλήθεια 4η : Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΑΔΕ, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (79,7%) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου που βαραίνει τη φορολογική διοίκηση, αφορά περίοδο μέχρι και το 2018, ενώ το 46,8% αφορά περίοδο πριν από το 2013. Δεν πρόκειται επομένως για παραγωγή νέου χρέους.

: Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΑΔΕ, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (79,7%) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου που βαραίνει τη φορολογική διοίκηση, αφορά περίοδο μέχρι και το 2018, ενώ το 46,8% αφορά περίοδο πριν από το 2013. Δεν πρόκειται επομένως για παραγωγή νέου χρέους. Αλήθεια 5η: Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα, προστατεύοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ή απώλεια περιουσίας. Από το 2022 στο 2023, υπήρξε βελτίωση 245% στις επιτυχείς ρυθμίσεις και από το 2023 στο 2024 κατά 81%.

Προσθέτει πως μετά από την «αναβάθμιση της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού τον Μάιο του 2025 — η οποία περιελάμβανε διπλασιασμό των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων και υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών — ο μηχανισμός βίωσε μια δυναμική και μια άνευ προηγουμένου αύξηση, τόσο στις υποβολές, όσο και στις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις».

Τον Μάιο, σημειώθηκε «άλμα» 145% στις νέες αιτήσεις, οι οποίες ανήλθαν στις 10.870 — υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με προηγούμενους μήνες. Καταγράφηκαν επίσης ιστορικά υψηλά επίπεδα με 1672 νέες ρυθμίσεις. Ο Ιούνιος έφερε τον υψηλότερο αριθμό ρυθμίσεων σε ένα μήνα έως σήμερα: 1.995, με συνολικό ύψος πάνω από 670 εκατ. ευρώ. Συνολικά, μέχρι τα τέλη του Ιουλίου του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 40.515 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, που αντιστοιχούν σε 13,2 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών, εκ των οποίων τα 8,1 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε διμερείς ρυθμίσεις (ρυθμίσεις με πιστωτές του Δημοσίου) και 5,1 δισ. ευρώ σε πολυμερείς. Η αύξηση των ρυθμίσεων υπολογίζεται στο 45% την περίοδο 2023-2024.

Όπως σημειώνει στη ίδια ανακοίνωση το υπουργείο, «όσα υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση ρύθμισης, αντιμετώπισης και περιορισμού του ιδιωτικού χρέους αλλά και προστασίας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές, δεν είχαν υιοθετηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν από καμία Κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως με νόμο αυτής της Κυβέρνησης θεσπίστηκαν για πρώτη φορά αυστηροί κανόνες λειτουργίας και επικοινωνίας των servicers με τους πολίτες, ενώ κατέστη υποχρεωτική η έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη από τον πιστωτή σε περίπτωση πλειστηριασμού της περιουσίας του. Τέλος, διπλασιάστηκε ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης οφειλών σε ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ, από 12 σε 24». Το υπουργείο καταλήγει σχολιάζοντας πως «η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η άγνοια, η σκόπιμη διαστρέβλωση και η παραποίηση των αριθμών δεν είναι. Όσοι καταφεύγουν σ’ αυτές τις πρακτικές, προέρχονται απευθείας από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ελληνικής κρίσης. Είναι αυτοί που δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα και συνομιλούν αποκλειστικά με το χθες».

Πηγή: ΑΠΕ