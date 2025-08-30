«Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου απαντώντας σε δήλωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Παραστατίδη, ο οποίος ασκεί κριτική στο βιογραφικό και την τοποθέτηση του καθηγητή Ιατρικής, Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του Πρύτανη του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου «The University of Keele, Greece».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Παπαϊωάννου, «o κ. Παραστατίδης με δεδομένο το πλούσιο βιογραφικό του αξιολόγησε το βιογραφικό του Καθηγητή Ιατρικής κ. Ζώρα, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προβληματικό για να γίνει Πρύτανης σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου.

Ανέφερε ότι ο κ. Ζώρας ως γενικός γραμματέας υπέγραψε το νόμο, πράγμα το οποίο είναι εκτός διοικητικής πραγματικότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο νόμος υπήρξε πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη τον οποίο και επεξεργάστηκε με κορυφαίους συνταγματολόγους – με κεντρικό ρόλο να παίζει η γνωμοδότηση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Ζώρας αντικαταστάθηκε πριν δεκατρείς μήνες ως Γενικός Γραμματέας από εμένα και σήμερα είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το δε βιογραφικό του αναγνωρίζεται από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Και καταλήγει γράφοντας: «Το ΠΑΣΟΚ, στο αντιπολιτευτικό του μένος, ξεκίνησε εκτός από Πανεπιστήμια να επιτίθεται πλέον και σε Πρυτάνεις. Τι και αν τους έχει διαψεύσει η πραγματικότητα πολλάκις – αρχικά το ΣτΕ που δήθεν θα έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, μετά η ΕΘΑΑΕ που δήθεν δε θα ήταν επαρκώς ανεξάρτητη και αυστηρή. Συνέβησαν όμως ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που έλεγαν σε κάθε επίπεδο. Τώρα ανακαλύπτουν ότι έχουν πρόβλημα με τον Οδυσσέα Ζώρα. Καλή τύχη στην αντιπολιτευτική τους Οδύσσεια. Θα τη χρειαστούν»

Πηγή: ΑΠΕ