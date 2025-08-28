Με τον Νίκο Γκατζογιάννη συναντήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναρτώντας σήμερα μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας της μητέρας του, Ελένης.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, σαν σήμερα, στις 28 Αυγούστου του 1948, δολοφονήθηκε η Ελένη Γκατζογιάννη από την Ήπειρο. Η εκτέλεσή της έγινε μπροστά σε συγχωριανούς και έμεινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά της βίας του Εμφυλίου.

Το πιο γνωστό έργο του Γκατζογιάννη είναι το «Eleni» (1983), το οποίο ο κ. Γεωργιάδης χαρακτηρίζει ως ένα εξαιρετικά γραμμένο βιβλίο που αφηγείται την ιστορία της μητέρας του, την εκτέλεσή της και τις μνήμες του Εμφυλίου. Το βιβλίο έγινε διεθνές μπεστ σέλερ και το 1985 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο (ταινία Eleni, με τον John Malkovich στον ρόλο του Γκατζογιάννη).

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει πως η ταινία παρουσιάζει την εκτέλεση της μητέρας του συγγραφέα από κομμουνιστές αντάρτες, εστιάζοντας στις αγριότητες του Δημοκρατικού Στρατού. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το θέμα του Εμφυλίου ήταν ακόμη «ανοιχτή πληγή» στην ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του ’80, και η ταινία θεωρήθηκε από πολλούς ότι «δαιμονοποιεί» τη μία πλευρά. Υπήρξαν διαδηλώσεις, αποδοκιμασίες και συγκρούσεις σε αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες όπου επιχειρήθηκε να προβληθεί.

Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη: