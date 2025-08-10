Στο θέμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις αντιδιαβητικών φαρμάκων, από δύο ειδικευόμενους γιατρούς αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.

O Υπουργός Υγείας καλεί όσους πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως.

«Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου ”Γ. Γεννηματάς” τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους.

Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως», καταλήγει ο Υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.