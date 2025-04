Θετικά σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προτάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για «συμφωνία win-win ΗΠΑ και ΕΕ».

«Συμφωνώ. Τον γνωρίζω, είναι καλός άνθρωπος. Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μια συμφωνία μπορεί να γίνει με τον καθένα από αυτούς (εννοεί όσους θέλουν να διαπραγματευτεί τους δασμούς). Θα γίνουν δίκαιες συμφωνίες με όλους» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

BREAKING: President Trump on Prime Minister's proposal on EU and tariffs: I agree, I know him, he is a good man, I appreciate his comments, yes a deal can be made with any one of them, there will be fair deals with everybody.@HellasJournal