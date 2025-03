BEAST

Μπερδεμένη ατμόσφαιρα

Καλημέρα σε όλους. Μιλούσα σε συνεργάτες υπουργών χθες για να πάρω λίγο κλίμα ενόψει ανασχηματισμού και ομολογώ ότι επικρατεί αναπόφευκτα αναβρασμός. Άλλοι έχουν προεξοφλήσει ότι θα μετακινηθούν σε νέο υπουργείο δεδομένου ότι πάνε πακέτο με τον υπουργό, άλλοι ετοιμάζουν φακέλους και έγγραφα για «μετακόμιση» στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που τηρούν στάση αναμονής λόγω συγκεχυμένης ατμόσφαιρας. Υπάρχει ωστόσο ένα κομβικό υπουργείο όπου είναι γνωστό ότι θα αλλάξει κεφαλή, δεν κυκλοφορεί κανένα όνομα στους διαδρόμους και ορισμένοι αναμένουν την έκπληξη.

Ξέχασε ό,τι έχεις ακούσει

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να γράφει και να σβήνει με τον ανασχηματισμό, αν το μεγαλύτερο μέρος του σκεπτικού του έχει αποτυπωθεί στο νέο κυβερνητικό σχήμα που θα ανακοινωθεί. Μου λένε πως έμειναν λίγα κενά. Για το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να ξεχάσω όσα ονόματα ακούσαμε, μου είπε μια πηγή. Για να δούμε.

Ο Κικίλιας, ο Πλεύρης, ο Μηταράκης, η Ζαχαράκη και ο Δήμας

Από χθες παίζει το όνομα του Βασίλη Κικίλια για το υπουργείο Ναυτιλίας όπως και του Θάνου Πλεύρη για το υπουργείο Μεταφορών που μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν το θέλει κανείς. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Θ. Πλεύρης ήταν στα αρχικά σχέδια του πρωθυπουργού αλλά αυτή τη στιγμή τον βλέπω εκτός. Όπως μην δένεται κόμπο ότι ο τωρινός υπουργός Πολιτικής Προστασίας θα πάει τελικά στο Ναυτιλίας. Για να σας ανακεφαλαιώσω ποντάρω ότι ο Βασίλης Κικίλιας θα είναι σίγουρα στην κυβέρνηση αλλά δύσκολα στο ναυτιλίας και ο Θάνος Πλεύρης εκτός κυβέρνησης. Με το υπουργείο παιδείας μαθαίνω ότι δύο είναι οι διεκδικητές αυτή τη στιγμή. Η Σοφία Ζαχαράκη και ο Χρίστος Δήμας. Μαθαίνω, επίσης, ότι ο Νότης Μηταράκης δεν λέει «όχι» σε καμία θέση. Όπως λέει ο ίδιος σε συνομιλητές έχει διαμηνύσει στον πρωθυπουργό ότι πάει οπουδήποτε ακόμη και στο μεταφορών ενώ δεν θα έλεγε «όχι» και για γραμματέας του κόμματος. Λίγες ώρες έμειναν για να δούμε αν θα βγουν σωστές οι πηγές μου.

Δύο Ιχθύες στο Μαξίμου

Τα γενέθλιά του είχε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έκλεισε τα 37 έτη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπος να ανήκει στον αστερισμό του Ιχθύος, όπως και ο πρωθυπουργός, ο οποίος έσβησε κεράκια λίγες ημέρες πριν και συγκεκριμένα 4 Μαρτίου. Οι σχέσεις των δύο ανδρών βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, αποτελεί έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη και είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του. Κοινή παραδοχή είναι ότι έχει κληθεί να διαχειριστεί εκ του πόστου του δύσκολες καταστάσεις, κρίσεις της κυβέρνησης και έχει σταθεί και με το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων. Άλλωστε σήκωσε και όλο το βάρος επικοινωνιακά των τελευταίων απαιτητικών ημερών.

Η σχέση Καρυστιανού – Κωνσταντοπούλου

Όπου βρεθώ και όπου σταθώ μου λένε για την νομική εκπροσώπηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς την Κυρία Καρυστιανού στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και επειδή μου το λένε και σοβαροί άνθρωποι και η παραπληροφόρηση είναι ένα από τα στοιχεία που κυριαρχεί στην ευρύτερη κοινωνία, έχω να σημειώσω το εξής: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είναι δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Απλά έχουν πολύ καλή σχέση και απ’ όσο γνωρίζω, την συμβουλεύεται σε μερικά θέματα. Ως εκεί. Την κυρία Καρυστιανού την εκπροσωπεί η Μαρία Γρατσία ενώ το γραφείο της Ζ. Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί δύο οικογένειες θυμάτων οι οποίες δεν θέλουν να έχουν σχέση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Αλλαγή φρουράς

Ημέρα αλλαγής φρουράς στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον Κώστα Τασούλα που ορκίζεται και αναλαμβάνει.

Το λεύκωμα της Προέδρου

Η Κ. Σακελλαροπούλου φεύγει και αφήνει ένα λεύκωμα για την Προεδρία που άνοιξε την πόρτα της την πενταετία 2020 – 2025. Η ιστορία θα την κρίνει εάν άλλαξε ή όχι το θεσμό. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι ο νέος Πρόεδρος δεν θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή και μένει να φανεί εάν θα είναι πιο ομιλητικός και παρεμβατικός. Αυτό που εισέπραξα χθες στη Βουλή που πήγα είναι ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι ανακουφισμένοι που φεύγει η Σακελλαροπούλου και έρχεται ο Κ. Τασούλας.

Σε ετοιμότητα η Βουλή

Πάντως στο Κοινοβούλιο είναι όλα έτοιμα για την ορκωμοσία του Κ. Τασούλα. Επειδή ο φόβος φυλάει τα έρμα, υπάρχει και κινητοποίηση της φρουράς μετά τα όσα είδαμε την περασμένη Παρασκευή με τα τρικάκια που έπεσαν από τα θεωρεία.

Μήνυμα Τασούλα

Ο νέος Πρόεδρος θα στείλει μετά την ορκωμοσία του μήνυμα ενωτικό προς όλους, αν και τμήμα της αντιπολίτευσης τον βλέπει καχύποπτα και έτσι θα τον αντιμετωπίζει από εδώ και πέρα. Πάντως δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στον Πρωθυπουργό που πιστεύει ότι θα κινηθεί σε ήρεμα νερά.

Ο τιμωρός Νικήτας

Συνήθως όταν κάποιος είναι τιμωρός, υπάρχει κακό κλίμα για τον ίδιο, αλλά για τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ακούστηκαν καλά σχόλια γιατί τιμώρησε τον βουλευτή της Νίκης, Νίκο Παπαδόπουλο, με την ποινή της μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, ύστερα από τον βανδαλισμό της Εθνικής Πινακοθήκης. Η απόφαση προβλέπει την περικοπή της μισής βουλευτικής αποζημίωσης για ένα μήνα, αλλά ουδόλως στεναχώρησε τον βουλευτή που είδε χθες τον πρώην Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Αμβρόσιο να τον αποκαλεί μάρτυρα της Ορθοδοξίας με επιστολή που του απέστειλε και να τον συγχαίρει.

Ο Δουδωνής που δεν είναι Καραμανλής

Μια δήλωση που σχολιάστηκε έκανε ο βουλευτής Επικρατείς του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής. «Εγώ δεν είμαι Καραμανλής» είπε στο περιστύλιο της Βουλής και ζήτησε να αρθεί η ασυλία του, όπως ζήτησαν οι Σπαρτιάτες. Και απ’ ότι μου είπαν αυτή τη δήλωση θα την κάνουν σημαία οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για να πιέσουν και τον Κώστα Καραμανλή να ζητήσει την άρση της ασυλίας του, ενώ είναι σίγουρο πως θα ζητήσουν σύντομα και τη σύσταση νέας Προανακριτικής αυτή τη φορά για τον πρώην υπουργό Μεταφορών.

Ψήνεται συνεργασία με Κοτζιά

Απεγνωσμένα αναζητά στηρίγματα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και αναβίωσε και πάλι το φλερτ με τη Νέα Αριστερά, ενώ θέλει και συνεργασίες με το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζια και το Κόσμο του Πέτρου Κόκκαλη. Για την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ούτε νύξη δεν γίνεται. Αυτό κατάλαβα χθες και από τη συνάντηση που είχαν ο επικεφαλής του ΠΡΑΤΤΩ και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου. Στη συνάντηση Φάμελλου – Κοτζιά συζητήθηκαν πέρα από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και η επιτακτική ανάγκη να υπάρχει προοδευτική ενωτική απάντηση τόσο στα αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική της κυβέρνησης, όσο και στην αγωνία και τις διεκδικήσεις της κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό; Ίσως σύντομα να δούμε κοινή πορεία.

Ο σύμβουλος του Φάμελλου

Και αφού αναφέρθηκα στον πρώην υπουργό Εξωτερικών, να σας πληροφορήσω και για ένα πρόσωπο που είναι δίπλα στον Σ. Φάμελλο ως διπλωματικός σύμβουλος. Είναι ο γιος του πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ Φώτη Παπαγεωργίου, τον οποίο είχε επιλέξει αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης, αλλά παρέμεινε τελικά δίπλα στο νέο πρόεδρο και δεν τον ακολούθησε. Και όπως μου λένε είναι ικανός και εξελίξιμος.

Σύναξη στο Κάραβελ των ΠΑΣΟΚων

Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα έκανε χθες για το Κράτος το ΠΑΣΟΚ με τίτλο, για ένα κράτος αξιόπιστο και αποτελεσματικό. Στο Κάραβελ μαζεύτηκαν πολλοί και ειπώθηκαν πολλά και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τους συμμετέχοντες, όπως π.χ. ο Σταύρος Μπένος. Μεγάλη έμφαση δόθηκε και στο ΕΣΥ, ένα εμβληματικό μέτρο που προώθησε το ΠΑΣΟΚ την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής του. Στην πασοκική σύναξη είδα πολλά στελέχη που είχαν αγωνία και για το που πηγαίνει το κόμμα την επόμενη περίοδο. Πάντως ο Ν. Ανδρουλάκης ήταν αισιόδοξος όταν τον ρωτούσαν.

Η αγωνία στον ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός από το ΠΑΣΟΚ που έχουν αγωνία που πάει το κόμμα, το ίδιο γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ για το δικό τους πολιτικό σχηματισμό. Μουρμούρες πολλές και κάποια πρόσωπα συνεχίζουν να ονειρεύονται σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα του ευρύτερου χώρου. Το βλέπω στις μαζώξεις που κάνουν οι Αντώνης Κοτσακάς και Χάρης Τσιόκας για το βιβλίο τους που παρουσιάζει τις διεργασίες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά όλα αυτά μένουν σε επίπεδο προθέσεων και επιθυμιών. Γιατί επί της ουσίας όλα βαλτωμένα είναι. Η νέα σύναξη θα γίνει στην Πάτρα εντός των ημερών με ομιλητές, τον πρώην περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτο Ζαμπάρα, την βουλευτή της Νέας Αριστεράς από την Αχαΐα, πρώην υπουργό Σία Αναγνωστοπούλου, τον Διονύση Τεμπονέρα, κ.α. Προθέσεις…

Συμμαχία Βαρουφάκη – Μελανσόν

Εάν ξεχάσατε τον Γιάνη Βαρουφάκη στην Ελλάδα, τον θυμήθηκε στο Παρίσι ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Συναντήθηκαν χθες και συμφώνησαν τη συνεργασία της «Ανυπότακτης Γαλλίας» με την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25. Εκεί στις δυο ώρες συνάντησης, στα γραφεία της «Ανυπότακτης Γαλλίας», στο Παρίσι, ο Βαρουφάκης συμφώνησε σε συνεργασία με τον ηγέτη του μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος της Γαλλίας.

Τι πετυχαίνει η Πειραιώς με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Έκλεισε η συμφωνία της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς. Το τίμημα που θα καταβάλει η τράπεζα επί τη βάση συμμετοχής 100% είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση που κάνουν όλες οι τράπεζες, επενδύοντας σε συμπληρωματικά προϊόντα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μία ευρεία πελατειακή βάση αλλά και για να δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα. Η Πειραιώς με την απόκτηση της Εθνικής θα έχει πλέον πρόσβαση σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια πελάτες της δεύτερης. Ζήτημα ωστόσο που θα πρέπει να λυθεί προσεχώς είναι η συμφωνία που διατηρεί η Εθνική Τράπεζα με την Εθνική Ασφαλιστική, διάρκειας 15 ετών, προκειμένου μέσα από αυτήν να διαθέτει τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα της δεύτερης μέσα από το δίκτυο των καταστημάτων της. Ταυτόχρονα, η Πειραιώς διατηρεί και αυτή συνεργασία δεκαετούς διάρκειας με την ΝΝ για την πώληση ασφαλειών ζωής και υγείας αλλά και συνεργασία στον τομέα των γενικών ασφαλειών με την ERGO. Πρόκειται για πεδία που ήδη εξετάζεται η επόμενή τους μέρα και σύντομα αναμένεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις και σε αυτά.

Τέλος άνοιξης η απόκτηση της Άκτωρ Παραχωρήσεις

Σε καλό δρόμο πληροφορούμαι ότι βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ της Aktor και της Άκτωρ Παραχωρήσεις. Σας θυμίζω ότι η Άκτωρ Παραχωρήσεις ανήκει στον όμιλο Ελλάκτωρ, ο οποίος έχει αποεπενδύσει σχεδόν από το σύνολο των δραστηριοτήτων του πουλώντας τα περιουσιακά του στοιχεία σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, μεταξύ των οποίων και η MORE του ομίλου Motor Oil. Οι ίδιοι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω, μου λένε ότι τα πράγματα αναμένεται ότι θα εξελιχθούν ομαλά και η τελική συμφωνία εφόσον συνεχιστούν οι κουβέντες με τους ίδιους ρυθμούς θα έρθει περί το τέλος της φετινής άνοιξης. Άλλωστε η Άκτωρ Παραχωρήσεις διαθέτει πολλές και σημαντικές συμμετοχές όπως σας προείπα με παραδείγματα τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, την Ολυμπία Οδό και άλλες που σας έχω ήδη προαναφέρει. Ταυτόχρονα συμμετέχει ή διεκδικεί αρκετά και σημαντικά έργα κατά βάση έργα παραχωρήσεων μέσω ΣΔΙΤ, τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτικά και ιδίως για τον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aktor, ο οποίος καλοβλέπει καιρό τον κλάδο παραχωρήσεων.

Σύμπραξη New York College – University of New York in Prague

Στη σύσταση κοινής εταιρείας προχώρησαν το New York College, το γνωστό κολλέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει στον επιχειρηματία και ιδρυτή του, Ηλία Φούτση, από κοινού με το University of New York in Prague. Οι δύο φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύστησαν την εταιρεία συμμετοχών Unyg Holding και δεν αποκλείεται να δούμε κινήσεις το προσεχές διάστημα στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επενδύσεις ή κάποια εξαγορά. Θα πρέπει να σας πω μάλιστα ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ανέρχεται το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Δεν πουλάει ακόμα τις ζύμες η Vivartia

Μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα πράγματα στην αγορά των τροφίμων, ότι η Vivartia που πούλησε πρόσφατα τον Μπάρμπα Στάθη και κοντεύει να πουλήσει και τη Δωδώνη, δεν θέλει να πουλήσει τώρα τον όμιλο Αραμπατζής – Χρυσή Ζύμη που αποτελεί το πετράδι του στέματος για τον όμιλο. Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτιμάται σε ποσό πάνω από τα 300 ευρώ και η Vivartia και κατ’ επέκταση το fund CVC που του ανήκει ο συγκεκριμένος όμιλος τροφίμων, θέλει να αποσπάσει τη μεγαλύτερη δυνατή υπεραξία και το υψηλότερο δυνατό τίμημα. Για να προχωρήσει λοιπόν η συγκεκριμένη πώληση του χαρτοφυλακίου της κατεψυγμένης ζύμης, η αναζήτηση επενδυτή θα στραφεί όπως όλα δείχνουν στο εξωτερικό. Τα λεφτά είναι πολλά και όπως μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο, δύσκολα κάποιος από την Ελλάδα θα τα δώσει για να το αποκτήσει.

Υψηλοί καλεσμένοι στην Praktiker

Εκλεκτούς καλεσμένους μαθαίνω ότι υποδέχτηκε η Praktiker στην Ελλάδα καθώς τα καταστήματά της επισκέφτηκε ο Τζον Χέρμπερτ, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιανεμπορίου Do it Yourself. Αρκεί να σας πω ότι η συγκεκριμένη ένωση αριθμεί μέλη με συνολικά 18.600 καταστήματα σε 96 χώρες του πλανήτη που κάνουν συνολικό τζίρο πάνω από 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Επισήμως λέγεται ότι ήρθε να δει τα καταστήματα της Praktiker και την αγοραστική τους εμπειρία. Βέβαια πολλές φορές τέτοιου είδους επισκέψεις κρύβουν και άλλους λιγότερο προφανείς λόγους. Ή μήπως όχι;