Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Γερμανία συζητείται ευρέως στην Ευρώπη και ιδίως η μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς που αναδείχθηκε δεύτερο σε δύναμη κόμμα στην αναμέτρηση της Κυριακής.

Στην Αθήνα υποδέχθηκαν με ικανοποίηση την επικράτηση των Χριστιανοδημοκρατών του Φρίντριχ Μερτς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δείχνει την ικανοποίηση αυτή με την ανάρτηση στην οποία προχώρησε λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

«Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, για τη Γερμανία και για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια Φρίντριχ Μερτς! Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας», έγραψε ο πρωθυπουργός.

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor.