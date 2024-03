Ρώσοι κατάσκοποι στην Ελλάδα

Καλημέρα, my name is… Bond, James Bond. Ασφαλώς οι περισσότεροι θα θυμάστε τις ταινίες του πιο γνωστού κατασκόπου στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Γιατί ξεκίνησα έτσι; Είδαμε τι έγινε στην Ουκρανία με την εκτόξευση πυραύλου που έσκασε κυριολεκτικά μια ανάσα από την πομπή που ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχθές την Οδησσό. Ε, λοιπόν ρώτησα πρόσωπο, βαθύ γνώστη διπλωματικών θεμάτων, αλλά και ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια. Και τι μου πρότεινε; Να διαβάσω σχετικά με την πρόσφατη διαρροή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία αξιωματούχοι της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας συζητούν για την αποστολή πυραύλων στην Ουκρανία και την πιθανή χρήση τους κατά στρατηγικών στόχων. Μάλιστα, οι Financial Times, έγραψαν προ ημερών, ότι ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι και άλλος αξιωματικός δυτικής μυστικής υπηρεσίας, ανώνυμα, σημείωσε, ότι οι ρωσικές κατασκοπευτικές πρωτοβουλίες είναι πλέον στα επίπεδα του Ψυχρού Πολέμου, ίσως και ψηλότερα.

Πού κινούνται οι πράκτορες

Με βάση όσα γίνονται στις άλλες Δυτικές χώρες και με δεδομένη την στάση της Ελλάδας κατά της Ρωσίας, στηρίζοντας την Ουκρανία, ρώτησα τον συγκεκριμένο παράγοντα τι μαθαίνει σχετικά με την ύπαρξη Ρώσων πρακτόρων στην Ελλάδα. «Υπάρχουν και κινούνται», μου είπε, αλλά μου διευκρίνισε πως για την παρουσία τους ούτε ξέρει τίποτα η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα. «Είναι υπό άκρα μυστικότητα η κάθε κίνησή τους και δεν θα μπορούσε να ξέρει κάτι κάποιος από την πρεσβεία γιατί ελλοχεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κίνδυνος να μαθευτεί κάτι». Η ΕΥΠ, πάντα σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο είναι ενήμερη και έχει δοθεί και σχετική ενημέρωση και στο Μέγαρο Μαξίμου για ευνόητους λόγους.

Οι επαφές με το Όρος

Η παρουσία Ρώσων πρακτόρων στην Ελλάδα είναι εκ των πραγμάτων δεδομένη σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως πληροφορήθηκε η στήλη, η παρουσία ορισμένων και οι επαφές, αλλά και οι επισκέψεις στο Άγιο Όρος. Τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν γίνει, σύμφωνα με πολύ καλή πηγή, έχουν μεταβεί στην Αθωνική Πολιτεία τουλάχιστον τέσσερις φορές και πήγαν σε συγκεκριμένη μονή και σκήτη. Εκεί έμαθα ότι έγιναν και συναντήσεις με άλλα πρόσωπα, εκτός της μοναστικής κοινότητας, δηλαδή λαϊκούς και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την στάση της Ελλάδας σχετικά με την Ουκρανία και την Ρωσία. Οι πληροφορίες είναι γκαραντί και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Το ευρωπαϊκό κουστούμι Κυριάκου

Είδατε νομίζω πρώτοι την αναφορά της στήλης για τον ευρωπαϊκό ρόλο που δύναται να διαδραματίσει μελλοντικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά και την επίσκεψη στην Ουκρανία, όσα συνέβησαν και βέβαια με τις πολλές δηλώσεις υποστήριξης. Αυτό που θέλω, είναι να επισημάνω και να επιμείνω, μετά και τα σχετικά χθεσινά τηλεφωνήματα, ότι το σενάριο όχι απλά είναι υπαρκτό, αλλά και πολύ ισχυρό.

Επιστροφή Σπυράκη

Και επειδή είπαμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την περιπέτεια που είχε στην Ουκρανία, να σας ενημερώσω ότι στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, όλοι του έδιναν συγχαρητήρια. Ο πρωθυπουργός όμως πέρα από αυτά είχε και επαφές για τις ευρωεκλογές. Εκεί έκλεισε συμφωνία με το ποια πρόσωπα θα έρθουν προ των ευρωεκλογών στην Ελλάδα για το συνέδριο της ΝΔ που θα γίνει σε πανηγυρικό κλίμα και για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Μην αποκλείσετε από τη λίστα των καλεσμένων την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Και επειδή σας είπα για αποκλεισμό, αυτός δεν υφίσταται πλέον για την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη. Όπως έμαθα, θα είναι κανονικά στο ευρωψηφοδέλτιο και επ’ αυτού έγινε και συνάντηση του Κυριάκο Μητσοτάκη με την Μαρία Σπυράκη όπου και συμφωνήθηκε η συμμετοχή της.

Ετοιμάζεται η πρεσβεία στη Μολδαβία

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει στο Κισινάου την πρωτεύουσα της Μολδαβίας από όπου πέρασε μόνο ως transit για να επισκεφτεί την Οδησσό, αυτή τη φορά όμως για άλλο λόγο. Επίκειται συνάντηση με την Πρόεδρο της χώρας, Μάια Σάντου, η οποία δεν κατέστη δυνατό να κλειστεί αυτή τη φορά, ωστόσο εκκρεμεί και το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ακούτε πρώτη φορά από τη στήλη είναι ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να δημιουργηθεί για πρώτη φορά πρεσβεία της χώρας μας στην Μολδαβία. Μάλιστα ήδη γίνονται με εντατικούς ρυθμούς οι σχετικές διεργασίες, δηλαδή έχει βρεθεί οίκημα για να στεγαστεί και τώρα αναμένεται η στελέχωσή του – όπως έμαθα- μέσα από δωρεές. Παράλληλα έχει βρεθεί και το πρόσωπο που θα αναλάβει πρόξενος και θα αποτελέσει τον σημαντικό ΚΡΙΚΟ στην αλυσίδα μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας σε μια περίοδο που η Υπερδνειστερία έχει σημάνει συναγερμό, με την έκκλησή της προς τη Ρωσία για προστασία από αυτό που αποκαλεί οικονομικό στραγγαλισμό εναντίον της, από τη φιλοδυτική κυβέρνηση της Μολδαβίας. Περισσότερα προσεχώς.

Τι βγήκε από το τετ α τετ Μαρινάκη – Γιούροβα στις Βρυξέλλες

Με την αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής, Βιέρα Γιούροβα συναντήθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Πληροφορήθηκα από έμπιστη πηγή μου ότι το τετ α τετ έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και μάλιστα κράτησε αρκετή ώρα με την Β. Γιούροβα να αναγνωρίζει τα θετικά βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας και την πρόοδο για τα ζητήματα της ασφάλειας των δημοσιογράφων και την ελευθερία του Τύπου. Ο υπουργός μάλιστα ζήτησε το ραντεβού για να την ενημερώσει μια σειρά πρωτοβουλιών -νομοθετικών και μη- που έχουν γίνει, την ειδική task force που έχει συσταθεί, την κατάργηση της απλής δυσφήμισης, ενώ συμφωνήθηκε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί επισταμένως με την εναρμόνιση της χώρας μας με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ελευθερία του Τύπου. Η αντιπρόεδρος θα επισκεφτεί σύντομα την Ελλάδα, ενώ το παραγωγικό πνεύμα συνεργασίας που αποτυπώθηκε μεταξύ των δυο πλευρών διεφάνη και από το ένθερμη τοποθέτηση μέσω tweet που έκανε η Βιέρα Γιούροβα μετά το τέλος της συνάντησης. Βήματα προόδου για την χώρα μας.

Τι έκαναν 5 βρετανοί συνταγματάρχες στο ελληνικό Πεντάγωνο;

Απαρατήρητη πέρασε η επίσκεψη στο ελληνικό Πεντάγωνο πέντε συνταγματαρχών της κινητής μονάδας εκπαίδευσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας. Όπως έμαθα, στόχος της επίσκεψης, που εσκεμμένα δεν δόθηκε ευρεία δημοσιότητα, ήταν να παρουσιάσουν σε περίπου 80 αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, τα μέχρι στιγμής διδάγματα από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αναλύθηκα διακλαδικές επιχειρήσεις, στρατηγικές μάχης έναντι των ρωσικών επιθέσεων και μορφές επικοινωνίας, παρουσιάστηκε ο ρόλος που διαδραματίζουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και μια σειρά από τεχνολογικά επιτεύγματα, τα σχέδια των οποίων χαρακτηρίζονται απόρρητα. Η στρατιωτική ηγεσία κατέγραψε την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, η οποία ακολούθως θα αναλυθεί ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί το επίπεδο ασφαλείας της χώρας μας, ενώ θα επικαιροποιηθούν και τα σχέδια αεράμυνας – και όχι μόνο.

Γκρίνια για Κασσελάκη

Εντάξει είπαμε θα πάει στρατό και όχι στα κάτεργα ο Στέφανος Κασσελάκης. Αυτή η εξαήμερη, έως χθες τουλάχιστον, παραμονή στην Αρκαδία για ξεκούραση με τον σύζυγό του Τάιλερ ΜακΜπέθ έχει ενοχλήσει διάφορους στο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και γκρινιάζουν. Ο ίδιος πήγε για να ξεκουραστεί διότι από τις 13 Μαρτίου θα παραμείνει εσώκλειστος για 20 μέρες στο ΚΕΕΜ της Σπάρτης για την θητεία του. Βέβαια για να μη νομίζουν οι πολίτες πως διακοπάρει, ανεβάζει κάθε μέρα βιντεάκια στο τικ τοκ και κάνει δηλώσεις και κάπου φωτογραφίζεται, αλλά για τους τύπους όπως φαίνεται. Μια στην γιορτή πορτοκαλιού, χθες στην Τσικνοπέμπτη στην Τρίπολη, κ.ά. Νέα ήθη.

Το μήνυμα του Παύλου

Προ ημερών σας είχα μεταφέρει τι ειπώθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση στην Αγγλία για τον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο με την συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του. Μάλιστα σας είχα δώσει και στοιχεία από το site της οικογένειας – το Royal family of Greece. Εκεί είδα και την ομιλία του γιου του Παύλου στην Αγία Σοφία, εκεί που βαφτίστηκαν τα παιδιά του τέως, Θεοδώρα και Φίλιππος, παντρεύτηκε η άλλη κόρη του τέως Αλεξία και ο ίδιος και βαφτίστηκαν τα δύο πρώτα του αγόρια Κωνσταντίνος και Αχιλλέας. Ο Παύλος ευχαρίστησε όπως είπα ιδιαιτέρως τον βασιλέα Κάρολο που στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνσδορ του προσέφερε την τιμητική ευχαριστήρια λειτουργία και του ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση. «Δικαιώθηκες πατέρα, στις σκέψεις όλων των ανθρώπων που στέκονται δίπλα στην οικογένεια σου, αναγνωρίζοντας την αγάπη σου για εκείνους και τον αγώνα για τις κοινές αξίες που μοιραστήκατε. Αιώνια σου η μνήμη σου» έκλεισε την ομιλία του ο Παύλος.

«Κόκκινο» χτύπησαν οι επιδόσεις της Eurobank

Χρυσή χρονιά ήταν το 2023 για όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Κάτι που αποτυπώθηκε και στην περίπτωση της Eurobank. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18%, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση σε πάνω από 20%. Επίσης, το τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, κάτι που οδήγησε σε ετήσια αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των δανειακών μας υπολοίπων, με το 20% των εκταμιεύσεων να αφορά «πράσινα» δάνεια. Ράλι όμως κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από τόκους καθώς αυξήθηκαν κατά 46,9% σε σχέση με αυτά. του 2022 και διαμορφώθηκαν σε 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Εν τέλει, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων για την τράπεζα διαμορφώθηκαν σε 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,6% πέρσι στα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα νότια προάστια περιζήτητα για κατοικία

Την περίοδο της μεγάλης τους δόξας ζουν τα τελευταία τρία χρόνια τα νότια προάστια, αντλώντας αίγλη και από το Ελληνικό. Η ανοδική τάση στην αγορά κατοικιών στην Αττική είχε σύμφωνα με το παρατηρητήριο αγοράς κατοικιών, Green Estate, ως «νικητή» τα Νότια Προάστια όπου η αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Οι περιοχές που είχαν φρενάρει, δηλαδή η Ανατολική Αττική, τα Προάστια του Πειραιά, τα Βόρεια και Δυτικά Προάστια παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στις αγοραπωλησίες και ακολουθούν τις περιοχές που μέχρι τώρα οδηγούσαν την κούρσα, όπως το κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η αλλαγή της πολιτικής για την Golden Visa έπαιξε τον ρόλο της στην διαμόρφωση της αγοράς στις περιοχές αυτές συνολικά. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρη και η αύξηση της δηλωμένης αξίας των ακινήτων που ξεπερνά κατά πολύ τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαιτέρως στις περιοχές, όπου παρέμεινε το ποσό των 250.000 ευρώ για την Golden Visa.

Το ομολογιακό των 20,5 εκατομμυρίων για Noval και Brook Lane

Ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης το οποίο ανέρχεται στα 20,5 εκατ. ευρώ, εξέδωσε πρόσφαταη Grid ΑΕ. Πρόκειται για την κοινή εταιρεία που έχουν συστήσει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους οι Noval Property (συμφερόντων του ομίλου Βιοχάλκο) και Brook Lane και στην οποία υπάγεται το πολυσυζητημένο πρώην εργοστάσιο της Kodak στο Μαρούσι που αυτή την περίοδο ανακατασκευάζεται από την Τέρνα και δημιουργείται ένα υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα. Στο ομολογιακό των 20,5 εκατομμυρίων οι δύο πλευρές δεσμεύονται να δανείσουν κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους (50%-50%) την εταιρεία. Ήδη ποσό που ανέρχεται στα 17,55 εκατ. ευρώ βγήκε από τα ταμεία τον Ιανουάριο όταν και έγινε η έκδοση του ομολογιακού δανείου. Σας θυμίζω ότι η Grid έχει αποκτήσει μέσω πλειοδοτικής διαδικασίας το ακίνητο του Stefanou της Ektasis, το οποίο στέγαζε επί χρόνια τις εγκαταστάσεις της Kodak στο Μαρούσι, συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων. Στο σημείο κατασκευάζεται αυτή την περίοδο μεικτό συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων συνολικής επιφάνειας περίπου 62.000 τ.μ.

Η χρονιά ρεκόρ για την Aegean

Χρονιά ρεκόρ το 2023 για την Aegean. Κάτι που θα αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα για τη χρονιά που πέρασε και σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσει η εταιρεία. Η επιχείρηση να μην ξεχνάτε ότι στο εννεάμηνο του 2023 είχε τζίρο 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ με αύξηση κατά 29% από την προηγούμενη χρονιά ρεκόρ, το 2019 καθώς και EBITDA 367,4 εκατομμύρια ευρώ, επίσης κατά 59% πάνω σε σύγκριση με το 2019.

Ολόκληρη και όχι εν μέρει η πώληση της Nova

Σιγή ιχθύος μου λένε ότι τηρεί το United Group σε ερωτήματα δημοσιογράφων για το εάν πρόκειται να πουληθεί ή όχι η Nova. Πολλά έχουν ακουστεί τον τελευταίοι καιρό για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας. Αυτό που επίσης έχει ακουστεί είναι ότι η πλευρά της BC Partners και του Νίκου Σταθόπουλου είναι εκείνη που κυρίως διερευνά να πουλήσει το ποσοστό της. Ωστόσο όπως μου διεμήνυε άνθρωπος της αγοράς, είναι μάλλον απίθανο να πουληθεί μόνο το ποσοστό του Σταθόπουλου και επομένως εάν τελικά υπάρξει περίπτωση πώλησης, αυτή θα γίνει για το σύνολο της εταιρείας. Σας θυμίζω βέβαια ότι εκτός από τον Σταθόπουλο, ο έτερος συνιδιοκτήτης είναι ο Σέρβος πολυεκατομμυριούχος, Ντράγκαν Σόλακ, ιδιοκτήτης του United Group.