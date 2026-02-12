Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή είχαν στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το’ χουμε» όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε να «κλέψει» λίγο χρόνο από τη ροή προκειμένου να αποχαιρετίσει μια συνεργάτιδά του. Ο λόγος για την Μαρία Παπαϊωάννου, η οποία ανοίγει νέο κεφάλαιο στη ζωή της καθώς αφήνει πίσω την Αθήνα και θα μετακομίσει στην Κρήτη ενώ θα εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία.

«Επιτρέψτε μου λίγο να κλέψω τον χρόνο σας για να αποχαιρετίσω τη Μαρία Παπαϊωάννου, η οποία σήμερα φεύγει από την εκπομπή. Δεν φεύγει μόνο από την εκπομπή όμως, φεύγει και από την Αθήνα. Πας να αλλάξεις τη ζωή σου Μαρία μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτά τα τρία χρόνια που ήμασταν μαζί», είπε στηρίζοντας την απόφασή της.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και απάντησε: «Σας ευχαριστώ όλους. Θα σας βλέπω και από μακριά».

Οι ευχές και τον υπόλοιπων συνεργατών ακολούθησαν με τον παρουσιαστή να προσθέτει: «Άνοιξε τα φτερά σου και πήγαινε να ζήσεις τη ζωή σου. Η αγκαλιά μας πάντα ανοιχτή για σένα».