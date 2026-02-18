Οι λάτρεις του αστυνομικού δράματος έχουν μόλις λίγες εβδομάδες για να απολαύσουν το Whitechapel, την ατμοσφαιρική σειρά του ITV που θα αποσυρθεί από το Netflix στις 26 Φεβρουαρίου. Με τέσσερις σεζόν γεμάτες μυστήριο, ανατροπές και ένα σκοτεινό Λονδίνο, η σειρά έχει κερδίσει εκατομμύρια θεατές και το εντυπωσιακό 84% στο Rotten Tomatoes.

Πρωταγωνιστής είναι ο Rupert Penry-Jones (Spooks), που υποδύεται τον επιθεωρητή Joseph Chandler, δίπλα στον Phil Davis ως D.S. Ray Miles και τον ιστορικό Edward Buchan του Steve Pemberton. Η πλοκή ακολουθεί το δίδυμο των ντετέκτιβ και τον ιστορικό συνεργάτη τους, καθώς αντιμετωπίζουν δολοφονίες που αντιγράφουν διάσημα εγκλήματα του παρελθόντος, όπως αυτά του διαβόητου Jack the Ripper στην πρώτη σεζόν.

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, το Whitechapel ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σύγχρονων αστυνομικών διαδικασιών με ιστορικά και γοτθικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα σκοτεινό, συχνά ανατριχιαστικό σκηνικό που κρατά τους θεατές καθηλωμένους. Οι κριτικές επαινούν τις ερμηνείες του Penry-Jones και του Davis, ενώ οι θεατές μιλούν για «συναρπαστικές και πραγματικά συγκλονιστικές σκηνές», χαρακτηρίζοντας τη σειρά «απόλυτα διασκεδαστική».

Οι χαρακτήρες είναι τόσο καλά γραμμένοι όσο και οι ιστορίες: από τον D.C. Fitzgerald του Christopher Fulford μέχρι τον Edward Buchan, κάθε ρόλος προσθέτει βάθος και σασπένς στο πολυσύνθετο αυτό δράμα.

Η σειρά κατάφερε να συνδυάσει ψυχαγωγία με μικρές δόσεις ψυχολογικού βάθους, όπως σημείωσε και η εφημερίδα The Guardian, ενώ το The Times επισημαίνει ότι η τέταρτη σεζόν προσφέρει επιπλέον ανάπτυξη χαρακτήρων σε μια ήδη συναρπαστική περιπέτεια.

Είναι η ιδανική ευκαιρία να ανακαλύψετε ή να ξαναζήσετε την σκοτεινή, συναρπαστική ατμόσφαιρα του Ανατολικού Λονδίνου, πριν αυτή η σειρά που έχει συγκινήσει χιλιάδες θεατές εξαφανιστεί από το Netflix.