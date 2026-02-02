Οι αγώνες σε Premier League και Serie A ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (2/2).
Για το ιταλικό πρωτάθλημα η Ρόμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουντινέζε και θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει στην πρώτη 4άδα ενώ στην Αγγλία η Σάντερλαντ υποδέχεται τη Μπέρνλι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Καρδίτσα Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Αθηναϊκός χάντμπολ
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Κόροιβος Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
20:45 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Μπράγκα Liga Portugal
21:30 Novasports Start Μιράντες – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπέρνλι Premier League
22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Σεβίλλη La Liga
22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal