Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δώσει αρκετές συναυλίες στην Αλβανία, κυρίως στα Τίρανα και φαίνεται πως το κοινό εκεί έχει ήδη εξοικειωθεί με τα τραγούδια του.

Κάπως έτσι, βίντεο από το «Big Brother» της Αλβανίας έγινε viral, δείχνοντας τους παίκτες να χορεύουν και να τραγουδούν το «Νερό», το κομμάτι που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025 σε συνεργασία με τον Noizy, τον δημοφιλή τραγουδιστή Αλβανικής καταγωγής.

Στο πρόσφατο επεισόδιο του ριάλιτι, οι διαγωνιζόμενοι ανέβασαν την ένταση και το έκαναν μικρό πάρτι μέσα στο σπίτι του «Big Brother».