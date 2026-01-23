Ο Νίκος Κοκλώνης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το J2US, όπου αποκάλυψε ότι η Δέσποινα Βανδή δεν θα είναι στην κριτική επιτροπή του σόου.

«Επιστρέφουμε κανονικά με το “J2US”. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή, θα δούμε έκπληξη εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το “Just” επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 το βράδυ έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11 το βράδυ. Μετά τις 11 το βράδυ χωρίς κριτή είναι πρόβλημα», ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο “J2US”, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί», συμπλήρωσε.