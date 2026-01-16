Ένα σχόλιο on air ήταν αρκετό για να προκαλέσει χαμόγελα στο πλατό και να τραβήξει την προσοχή των τηλεθεατών, στη σημερινή πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA». Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, σχολιάζοντας τη σύλληψη της βολεϊμπολίστας στην Τουρκία για ναρκωτικά, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση ο φυλακισμένος πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, υπόθεση που έχει απασχολήσει έντονα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε με χιούμορ μια απορία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ιμάμογλου τα είχε με αυτή τη θέα;».

Οι παρευρισκόμενοι στον τηλεοπτικό αέρα ξέσπασαν σε γέλια μετά την αυθόρμητη απορία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε μεταγενέστερο σημείο του ρεπορτάζ, ο δημοσιογράφος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του προς το κοντρόλ, όταν στην προβολή της είδησης εμφανίζονταν πλάνα του Ιμάμογλου αντί της Τσαϊργκάν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, τον Ιμάμογλου δείχνετε;».