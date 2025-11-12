Αιχμηρή τοποθέτηση έκανε ο Κώστας Τσουρός για τις αναφορές του Γιώργου Λιάγκα και του Χάρη Λεμπιδάκη στον αέρα του ΑΝΤ1 το πρωινό της Τετάρτης.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο Γιώργος Λιάγκας, πριν απ’ οτιδήποτε πει ο Χάρης Λεμπιδάκης, είπε στον αέρα ότι εγώ είμαι ψεύτης και είπα ψέματα στον Χάρη Λεμπιδάκη.

Μπορεί μετά να το μάζεψε γιατί κατάλαβε ότι είπε χοντράδα, από κει και πέρα όμως δεν καταλαβαίνω πως ένας παρουσιαστής που έχει καλεσμένο σε μια εκπομπή, για να κάνει μια συνέντευξη, υιοθετεί άκριτα τη μια πλευρά των γεγονότων χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη πλευρά.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά στην τηλεόραση ότι, όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, διασταυρώνουμε τις πηγές μας και τις δυο πλευρές. Κανείς από την ομάδα του και ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήρε εμένα να με ρωτήσει και να ζητήσει την άποψη μου».

«Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βλέπω σήμερα ότι βγάζει μία ετυμηγορία, ότι εγώ είμαι ψεύτης, το λέει δημόσια και βλέπω στον αέρα πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι εγώ είπα ψέματα σε έναν πρώην συνεργάτη μου, χωρίς να ξέρει τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται έτσι το ρεπορτάζ. Επίσης, εγώ φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητα μου στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

«Αναφέρθηκε μέσα στη συνέντευξη ότι εγώ διαρρέω πράγματα, επειδή γνωριζόμαστε στον χώρο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ποιος διαρρέει και ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει.

Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εγώ, τουλάχιστον, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τους έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω και δεν θέλω να λέω τίποτα. Εν τέλει, δεν κατάλαβα, τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή αποχώρησε;» πρόσθεσε, ο Κώστας Τσουρός.

Νωρίτερα στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Κώστας Τσουρός ήταν εμφανώς ενοχλημένος με τα όσα ακούστηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, τόσο από τον Γιώργο Λιάγκα όσο και από τον πρώην συνεργάτη του, Χάρη Λεμπιδάκη.

«Αργότερα μέσα στην εκπομπή θα αναφερθώ αναγκαστικά σε κάποια πράγματα, γιατί ειπώθηκαν δημόσια το πρωί πράγματα για μένα και χαρακτηρισμοί από δύο υποτίθεται συναδέλφους και γι’ αυτό θα αναφερθώ στη συνέχεια. Αναγκαστικά, ξαναλέω, γιατί ειπώθηκαν στον αέρα, γιατί εγώ δεν έχω συνηθίσει να παίρνω μέρος της εκπομπής μου για να απαντάω σε τέτοια πράγματα. Είχα πει να μείνω εκτός από αυτό, αλλά εν τέλει αναγκάζομαι. Νομίζω ότι μπορεί να δείτε και καπνούς να βγαίνουν από τα αυτιά μου, γιατί ακούγονται πράγματα που θέλουν σίγουρα απάντηση»