Ο Χάρης Λεμπιδάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, λίγο μετά την παραίτησή του από την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε». Ο δημοσιογράφος άφησε αιχμές προς τον πρώην συνεργάτη του, Κώστα Τσουρό, λέγοντας ότι ο παρουσιαστής γνώριζε για τις αλλαγές της εκπομπής, αλλά δήλωνε στον Χάρη Λεμπιδάκη ότι δεν ήταν ενήμερος.

«Δεν μετανιώνω που πήγα στον ΣΚΑΪ. Εγώ δούλεψα σε αυτή την εκπομπή και νιώθω πολύ υπερήφανος. Κατάφερα μέσα σε δυο μήνες, σε 40 – 42 εκπομπές, να φέρω 60 συνεντεύξεις. Ήταν προς όφελος της εκπομπής, δεν κοίταζα την πάρτη μου», ανέφερε αρχικά ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Τότε ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη έλεγε ότι ήταν απόφαση του ΣΚΑΪ η απομάκρυνσή σου από την εκπομπή, όπως και της κυρίας Κανδύλη». Ο Χάρης Λεμπιδάκης απάντησε: «Την Τετάρτη το βράδυ βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Την Τετάρτη το πρωί είχα ραντεβού στο Φάληρο με την Άλκηστη Μαραγκουδάκη καθώς ήθελα να συζητήσω μαζί της για κάτι που υπάρχει περίπτωση να γίνει από τον Φεβρουάριο στην Αμερική και πώς μπορούμε αυτό να το ταιριάξουμε με την εκπομπή. Δεν με άφησε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μου είπε μήπως να το λήξουμε το θέμα, καθώς βλέπουμε ότι αυτό δεν πάει και εσύ πιέζεσαι. Στη συνέχεια μου είπε να μιλήσω με τον Κώστα Τσουρό και βλέπουμε. Τον ρώτησα μετά αν είναι ευχαριστημένος μαζί μου κι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μετά του είπα ότι ρώτησα τη Μαραγκουδάκη για πιθανές αλλαγές στην εκπομπή και μου είπε ότι δεν ήταν ενήμερος για αυτές τις αλλαγές. Φεύγω και μετά από δύο ώρες βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Με στεναχώρησε, γιατί δεν μου είπε την αλήθεια».

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το αν θεωρεί ότι ήταν απόφαση του Κώστα Τσουρού ή του ΣΚΑΪ να ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την εκπομπή, ο δημοσιογράφος είπε: «Είναι κάτι ενδιάμεσο. Ήμασταν έρμαια των φημών. Δεν ξέραμε αν πρέπει να αμυνθούμε ή να επιτεθούμε. Και επειδή γενικά υπήρχαν διαρροές μέσα από το στρατόπεδό μας κι εγώ αναρωτιόμουν “πώς γίνεται να φεύγουν πράγματα από εδώ μέσα;”».