Ο Οδυσσέας και ο Άγγελος είχαν την πιο ερωτική τους σκηνή στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες» το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Οι δύο άνδρες έζησαν μια μεγάλη νύχτα πάθους, σε μια σκηνή που ξεχώρισε για τη φυσικότητα και τη χημεία των πρωταγωνιστών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων στο Χ. Το κοινό αποθέωσε τη στιγμή, με πολλούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο τολμηρές και αληθινές ερωτικές σκηνές που έχουμε δει ποτέ σε ελληνική τηλεοπτική σειρά.

Απόψε όλοι είδαν, ελπίζω ότι κάποιοι από αυτούς να κατάλαβαν, ότι ο έρωτας δεν είναι δικαίωμα μόνο των straight… #serres pic.twitter.com/ie79AM9oJk — Στη μπουζού🇬🇷🇵🇸 (@stibouzou) October 21, 2025

👏👏👏👏

By far απο τις καλύτερες ερωτικές εξομολογήσεις στην οθόνη..

Καπουτζίδη έγραψες για άλλη μια φορά..

Παραδίδεις μαθήματα γραφής Σεναρίου… #serres pic.twitter.com/28hAzbitN0 — Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) October 21, 2025

Με αφορμή τη σκηνή,θα ήθελα να πω προς τα straight ελληνικά τηλεοπτικά ζευγάρια ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.

Υπάρχουν εξαιρέσεις,αλλά γενικά υπάρχει θέμα.

Ναι είναι η χημεία των ηθοποιών που μετράει αλλά και το φιλί πόσο σημαντικό είναι στο acting



ΜΠΡΑΒΟ στους Αλέξανδρο+Γιώργο🫠#serres pic.twitter.com/R1EnLdC787 — Γιώτα (@giwta_d) October 21, 2025

#serres

Ρε ρε ρε ρε 😭

Τόσο πάθος και ερωτισμό, δεν έχουμε δει από στρέιτ ζευγάρι ΣΤΗ ΖΩΉ ΜΑΣ και ποντάρω ότι θέλετε.

Άγγελε+Ορφέα, ευχαριστώ 💛

Γιώργο, ευχαριστώ περισσότερο 💛 pic.twitter.com/4q9cGfZ5wA — λε ανσοσιάμπλ (@aspkatasarkou) October 21, 2025

Love is love 🏳️‍🌈❤️.



Χαίρομαι πολύ που η ελληνική τηλεόραση προχωράει μπροστά & αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει περισσότερες LGBTQ όμορφες ιστορίες αγάπης 🫶.



Αυτή την ελληνική τηλεόραση θέλουμε 🙏.#AgiosErotas #serres pic.twitter.com/LgbpDBbWho — ♑DimitraAntonia📺❤️🎬 (@DimitraAntonia7) October 21, 2025

#serres

Πίστευα πως μετά το maestro δεν θα έβλεπα άλλη ιστορία ανάμεσα σε ένα γκέι ζευγάρι, που είναι γεμάτη αλήθεια, αγάπη & νοιάξιμο & ούτε μα ούτε λίγο στερεοτυπική!Μέχρι που ήρθε ο Γιώργος.Μου δίνει ελπίδα να βλέπω ότι κάποιοι αποδίδουν όπως της αξίζει, τέτοια αγάπη 🧡 pic.twitter.com/ibvr3XwYQP — λε ανσοσιάμπλ (@aspkatasarkou) October 21, 2025

ΤΟΝ ΚΟΙΤΆΕΙ ΕΝΏ ΚΟΙΜΆΤΑΙ ❤️‍🩹

ΠΌΣΑ ΝΑ ΑΝΤΈΞΩ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ 🥹#serres pic.twitter.com/A063mAbFPb — 𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 ☆ (@thebookishalex) October 21, 2025

„πιστεύω οι Σέρρες δε θα φύγουν

ποτέ από μέσα μου. εσύ δε θα φύγεις."

❤️‍🩹🥹#serres pic.twitter.com/8bIiYF8tSQ — 𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 ☆ (@thebookishalex) October 22, 2025

τι σκηνάρα ήταν αυτή, η χημεία, η εξομολόγηση, ο ερωτισμός, από τις καλύτερες ερωτικές σκηνές της ελληνικής τηλεόρασης. Καπουτζίδη σ' αγαπώ αλλά κανόνισε να μου τους χωρίσεις, θα έχουμε θέμα. Η σειρά πάει άνετα 10 σεζόν #serres — Αναρωτιέμαι αν…… (@AnarotiemaiAn) October 21, 2025

Τι σκηνη ηταν αυτη μωρε ; Η γραφη του Γιωργου ειναι απιστευτη σε κανει να νιωθεις τα παντα στο μεγιστο και αυτο ειναι κατι που λειπει δεν νιωθουμε.

Γιωργο εμεις ευχαριστουμε ( ΟΡΘΙΟΙ) #serres pic.twitter.com/GB0PIKpuuZ — τιφαση (@linou_maria) October 21, 2025