Ο Οδυσσέας και ο Άγγελος είχαν την πιο ερωτική τους σκηνή στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σέρρες» το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Οι δύο άνδρες έζησαν μια μεγάλη νύχτα πάθους, σε μια σκηνή που ξεχώρισε για τη φυσικότητα και τη χημεία των πρωταγωνιστών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων στο Χ. Το κοινό αποθέωσε τη στιγμή, με πολλούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο τολμηρές και αληθινές ερωτικές σκηνές που έχουμε δει ποτέ σε ελληνική τηλεοπτική σειρά.