Με νέο επεισόδιο θα επιστρέψει απόψε, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 21:00 το GNTM.

Mετά από δύσκολα και απαιτητικά challenges, 10 κορίτσια και 9 αγόρια, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι του ριάλιτι μοντέλων του STAR, με έναν και μόνο στόχο: την κατάκτηση του τίτλου και των επάθλων.

Στο σημερινό επεισόδιο τα αίματα θα ανάψουν ανάμεσα στους κριτές. Ο Λάκης Γαβαλάς θα διαφωνήσει με τους υπόλοιπους για τη φωτογραφία του Γιώργου και θα γίνει έξαλλος. Την ίδια στιγμή η κριτική του για την Ξένια θα «παγώσει» τους υπόλοιπους και θα μπερδέψει τη διαγωνιζόμενη.

Την ίδια ώρα μέσα στο σπίτι του GNTM έχουν αρχίσει να δημιουργούνται τα πρώτα πηγαδάκια. Ο Ανέστης με τον Εδουάρδο μιλούν στα γαλλικά για να μην τους καταλάβουν οι συμπαίκτες τους κι επιλέγουν να κρατήσουν αποστάσεις.