Το MTV ανακοινώνει ότι κλείνει τα μουσικά του κανάλια στη Βρετανία, προκαλώντας ανησυχία για το αν η ίδια μοίρα περιμένει και το αμερικανικό του δίκτυο.

Σύμφωνα με το BBC, το εμβληματικό μουσικό κανάλι θα διακόψει τη λειτουργία πέντε σταθμών στο Ηνωμένο Βασίλειο – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live – τα οποία θα σταματήσουν να εκπέμπουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το βασικό κανάλι MTV HD θα παραμείνει διαθέσιμο στην περιοχή, όμως εδώ και χρόνια μεταδίδει κυρίως reality shows όπως τα «Teen Mom» και «Geordie Shore», κι όχι μουσικά βίντεο.

Όπως αναφέρει η New York Post, το MTV ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1981, ως ο πρώτος 24ωρος μουσικός σταθμός στην ιστορία της τηλεόρασης. Πολύ σύντομα έγινε πολιτιστικό φαινόμενο, με εμβληματικές στιγμές όπως η πρώτη προβολή του «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον το 1983 και η 16ωρη μετάδοση της φιλανθρωπικής συναυλίας Live Aid το 1985. Έναν χρόνο νωρίτερα, το κανάλι είχε εγκαινιάσει τα πρώτα MTV Video Music Awards, με εμφανίσεις-ορόσημο από τη Μαντόνα και την Τίνα Τέρνερ.

Η ευρωπαϊκή εκδοχή του λανσαρίστηκε το 1987, ενώ το MTV UK έκανε πρεμιέρα το 1997. Ωστόσο, η τηλεθέαση έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι θεατές έχουν στραφεί στο YouTube και στις ψηφιακές πλατφόρμες για τη μουσική τους. Από το 2011, το MTV HD σταμάτησε εντελώς τη μετάδοση μουσικών βίντεο, μεταφέροντας το περιεχόμενο στους δευτερεύοντες σταθμούς του – οι οποίοι τώρα κλείνουν.

Το δίκτυο ανήκει σήμερα στην MTV Entertainment Group, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της προγράμματα όπως τα «Beavis and Butt-head» και «Catfish», και αποτελεί θυγατρική της Paramount Skydance. Η Paramount Global (μητρική της CBS) και η Skydance Media ολοκλήρωσαν τη συγχώνευσή τους τον Ιούλιο με συμφωνία ύψους 8,4 δισ. δολαρίων.

Η νέα εταιρεία έχει ξεκινήσει πρόγραμμα περικοπών ύψους έως 500 εκατ. δολαρίων, και ήδη τον Αύγουστο έκλεισε τα Paramount Television Studios, που παρήγαν σειρές όπως το «Jack Ryan» με τον Τζον Κραζίνσκι.

Τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τα τοπικά μέσα, σχεδιάζεται το κλείσιμο των μουσικών καναλιών MTV και σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Πολωνία, η Γαλλία και η Βραζιλία. Η Paramount δεν έχει απαντήσει ακόμη σε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες επιπλέον διακοπές λειτουργίας.

Η πρώην παρουσιάστρια του MTV Europe, Σιμόν Έιντζελ, που εργάστηκε στο κανάλι τη δεκαετία του 1990, δήλωσε συγκινημένη: «Είμαι πραγματικά λυπημένη, αν και ξέρω ότι το βλέπαμε να έρχεται. Το MTV Europe ήταν ο προάγγελος του διαδικτύου, το πιο διαδεδομένο τηλεοπτικό κανάλι στον κόσμο τότε, με 100 έως 150 εκατομμύρια θεατές. Πρέπει απλώς να συμβαδίζεις με τους καιρούς. Μέχρι σήμερα, το MTV παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο. Γιατί να το αφήσεις να χαθεί;».