Για χρόνια, πολλοί γονείς διατηρούσαν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στο Netflix. Το 2020, η πλατφόρμα προκάλεσε παγκόσμια οργή με την κυκλοφορία της ταινίας «Cuties», εξαιτίας της σεξουαλικοποιημένης απεικόνισης προεφηβικών κοριτσιών. Η Netflix υποστήριξε ότι η γαλλική ταινία ήταν μια κριτική για το grooming και την εκμετάλλευση παιδιών, ωστόσο για εκατομμύρια οικογένειες αποτέλεσε ξεκάθαρο σημάδι ότι η εταιρεία ήταν έτοιμη να ωθήσει τα «woke» σεξουαλικά όρια στα άκρα.

Αυτή η ρήξη δεν επουλώθηκε ποτέ πλήρως και από τότε οι συντηρητικοί γονείς έχουν εκφράσει ανησυχίες για διάφορα περιστατικά προοδευτικών κοινωνικών θεμάτων που εμφανίζονταν στα «παιδικά» προγράμματα της πλατφόρμας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν αγόρια που ντύνονται με γυναικεία ρούχα στο «Strawberry Shortcake», έναν μη δυαδικό χαρακτήρα στο «Ridley Jones», την ανοιχτά τρανς πρωταγωνίστρια στο «Dead End: Paranormal Park» και πολλά άλλα. Για εκείνους που απλώς αναζητούσαν ένα αθώο κινούμενο σχέδιο με δεινόσαυρους ή μια χρωματιστή ιστορία πριν από τον ύπνο, η χρήση του παιδικού περιεχομένου ως όχημα πολιτικής ταυτότητας φαινόταν σαν παραπλάνηση.

Ωστόσο, ενώ η δυσαρέσκεια υπήρχε για χρόνια, δεν είχε προκαλέσει ευρεία αντίδραση, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Τότε η Libs of TikTok ανέφερε ότι ο Χάμις Στιλ, δημιουργός ενός από αυτά τα «woke» προγράμματα, είχε χαρακτηρίσει τον Τσάρλι Κερκ ως «τυχαίο ναζί» μετά τη δολοφονία του. Η οργή που ακολούθησε ανακίνησε μια σειρά από παλιά βίντεο της Netflix, κυρίως από την κορύφωση της αριστερής επιρροής το 2020 και το 2021, υπενθυμίζοντας στους γονείς τα σεξουαλικά και ιδεολογικά θέματα που περιλαμβάνονταν στο παιδικό περιεχόμενο. Η εκστρατεία «Cancel Netflix» είχε γεννηθεί και, καθώς οι λήψεις οθόνης από ακυρωμένες συνδρομές διαδίδονταν σε X, Instagram και Facebook, η διασκορπισμένη γονεϊκή δυσαρέσκεια μετατράπηκε σε πλήρη πολιτιστική εκστρατεία.

Ο Έλον Μασκ και η πτώση της μετοχής

Όταν ο Έλον Μασκ συμμετείχε, δημοσιεύοντας στο X «Cancel Netflix for the health of your kids», η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε πτώση 5%. Η ανεπίσημη «προσωπικότητα» του μποϊκοτάζ έγινε ένα απόσπασμα από το κινούμενο «Jurassic Park: Camp Cretaceous», στο οποίο δύο νεαρά κορίτσια αποκαλύπτουν την αμοιβαία έλξη τους και ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, με πολλούς γονείς να αναρωτιούνται γιατί ένα τέτοιο περιστατικό ανήκει σε παιδικό πρόγραμμα.

Τα παραδείγματα που έχουν έρθει στο φως μοιάζουν με πληρωμένη διαφήμιση για ανταγωνιστική πλατφόρμα streaming που προσφέρει μόνο οικογενειακό και καθαρό περιεχόμενο, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση στο κοινό. Οι οργισμένοι ακτιβιστές έχουν επικεντρωθεί στην εσωτερική κουλτούρα του Netflix, κάνοντας στόχο τον Γουέιντ Ντέιβις, αντιπρόεδρο στρατηγικής ένταξης της εταιρείας. Ο Ντέιβις, πρώην σύμβουλος LGBT για το NFL και εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάρακ Ομπάμα, είχε επιβλέψει την έκρηξη των DEI (Diversity, Equity and Inclusion) πρωτοβουλιών στο Netflix. Το 2021, για παράδειγμα, η εταιρεία καυχήθηκε ότι είχε στείλει όλους τους αντιπροέδρους της σε ένα εργαστήριο «προνομίων» που υποτιμούσε τα στελέχη που ήταν λευκοί ή μη τρανσέξουαλ.

Τώρα, η πίεση δεν προέρχεται μόνο από ακτιβιστές στο διαδίκτυο, καθώς το Κογκρέσο των ΗΠΑ φαίνεται να εμπλέκεται. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τιμ Μπέρτσετ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι σκοπεύει να καλέσει στελέχη της Netflix ενώπιον της Βουλής για να εξηγήσουν γιατί «προωθούν σεξουαλικοποιμένα τρανς προγράμματα σε μικρά παιδιά». «Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο Μπέρτσετ στο podcast του Μπένεϊ Τζόνσον. «Πρέπει να φέρουμε αυτά τα άτομα εδώ και να μάθουμε ποια είναι η ατζέντα τους και γιατί προωθούν αυτά τα προγράμματα. Κακό και δαιμονικό!» Αν και το Κογκρέσο δεν μπορεί να επιβάλει αποφάσεις περιεχομένου, ούτε θα έπρεπε, τέτοιες ακροάσεις θα αποτελούσαν εφιάλτη για μια εταιρεία ήδη ανήσυχη για τις απώλειες συνδρομητών και μετοχών σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά streaming.

Η απόφαση της εταιρείας

Η εκστρατεία «Cancel Netflix» κερδίζει έδαφος γιατί εκφράζει μια ευρύτερη πολιτιστική κόπωση. Μετά από χρόνια περιορισμών λόγω COVID, διαμάχες για το πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία και συνεχές πολιτικό μήνυμα σε κάθε γωνιά της δημόσιας ζωής, οι οικογένειες αισθάνονται εξουθενωμένες. Οι γονείς δεν θέλουν πολιτικά μηνύματα να εμφανίζονται κρυφά στα παιδικά προγράμματα και δεν θέλουν να ελέγχουν κάθε επεισόδιο από κάθε καρτούν. Απλώς θέλουν να νιώθουν σιγουριά ότι το «παιδικό πρόγραμμα» σημαίνει αυτό που λέει. Όπως αναφέρει η nypost, το Netflix δεν τους παρέχει αυτήν τη σιγουριά. Ένα καρτούν με δεινόσαυρους και ένα φιλί μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αποτελεί ένδειξη μιας εταιρείας που φαίνεται αποφασισμένη να εισάγει προοδευτική σεξουαλική πολιτική ακόμα και στα πιο αθώα είδη ψυχαγωγίας.

Παρά το γεγονός ότι το Netflix εξακολουθεί να διαθέτει πάνω από 260 εκατομμύρια συνδρομητές και μια πλούσια βιβλιοθήκη επιτυχημένων σειρών, είναι σαφές ότι η λαϊκή οργή μπορεί πλέον να εκραγεί μέσα σε μια στιγμή, τροφοδοτούμενη από τα social media και ενισχυμένη από τη θλίψη ή τον θυμό γύρω από δημόσια πρόσωπα. Ακόμα και αν η εκστρατεία «Cancel Netflix» ατονήσει, η εταιρεία έχει ήδη λάβει το μήνυμα: Οι γονείς παρακολουθούν, οι πολιτικοί παραμονεύουν και οι ανταγωνιστές περιμένουν την ευκαιρία. Για μία δεκαετία, το Netflix ενσάρκωνε το μέλλον της ψυχαγωγίας. Σήμερα, φαίνεται ολοένα και περισσότερο σαν πεδίο μάχης σε έναν πολιτιστικό πόλεμο.