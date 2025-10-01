Η Kathryn Bigelow επιστρέφει δυναμικά με ένα αγωνιώδες πολιτικό θρίλερ σε πραγματικό χρόνο, που κερδίζει τις εντυπώσεις και τις κριτικές, φλερτάροντας ήδη με τον τίτλο της πιο τρομακτικής ταινίας της χρονιάς -όχι μόνο για το Netflix.

Η πρώτη ταινία της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας μετά από οκτώ χρόνια είναι ένα γεωπολιτικό θρίλερ που προκαλεί νευρικότητα, κρατάει τον θεατή σε αγωνία και του κόβει την ανάσα, καταγράφοντας τις προσπάθειες διαφόρων τμημάτων της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιμετωπίσουν μια επικείμενη πυρηνική επίθεση.

Ένας εφιάλτης που ξετυλίγεται σε αργή κίνηση, με κάθε λεπτό του να είναι γεμάτο αφόρητο τρόμο, είναι μια επίκαιρη προειδοποιητική ιστορία, της οποίας η συντριπτική αγωνία είναι ικανή να αφήσει τους θεατές «άρρωστους» από φόβο, όπως αναφέρει το thedailybeast.com.

Το A House of Dynamite, με πρωταγωνιστές τους Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso και Jared Harris, έκανε την πρεμιέρα του στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, όπου έλαβε 11 λεπτά χειροκροτήματα από το κοινό.

Γραμμένη από τον Noah Oppenheim, η ταινία αποτυπώνει από πολλαπλές οπτικές γωνίες την αντίδραση του Λευκού Οίκου σε μια ανώνυμη εκτόξευση πυραύλου που κατευθύνεται προς μια μεγάλη πόλη των ΗΠΑ. Οι κριτικοί μιλούν ήδη για ένα αριστούργημα που ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον απόλυτο τρόμο.

Σύμφωνα με τον Julian Roman του MovieWeb, που της έδωσε σχεδόν τέλειο 4/5, η ταινία είναι «μια καλοστημένη περιπέτεια όπου η καταστροφή μοιάζει αναπόφευκτη». Το φιλμ συγκεντρώνει μέχρι στιγμής 93% στο Rotten Tomatoes, με τον Joey Magidson του Awards Radar να χαρίζει άριστα 4/4, υπογραμμίζοντας ότι η Bigelow παραδίδει «ένα συγκλονιστικό εφιάλτη που θα αφήσει το κοινό άφωνο».