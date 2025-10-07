Ο Ράιαν Μέρφι επιστρέφει με μια ακόμα ανατριχιαστική παραγωγή, εστιάζοντας αυτή τη φορά σε μια από τις πιο διαβόητες υποθέσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά το Monster: The Jeffrey Dahmer Story και το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, δύο σειρές που απέσπασαν υποψηφιότητες για Emmy, ο δημιουργός παρουσιάζει το Monster: The Ed Gein Story, που καταπιάνεται με τη ζωή και τα εγκλήματα του Εντ Γκιν, γνωστού ως «Χασάπη του Πλέινφιλντ».

Στη νέα αυτή δραματοποιημένη εκδοχή του Netflix, τον ρόλο του Εντ Γκιν αναλαμβάνει ο Τσάρλι Χάναμ, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η Λόρι Μέτκαλφ. Ο Γκιν υπήρξε ο διαβόητος δολοφόνος από το Ουισκόνσιν, του οποίου τα φρικιαστικά εγκλήματα ενέπνευσαν μετέπειτα έργα τρόμου, όπως το «Ψυχώ» και τον «Σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι». Το ερώτημα, ωστόσο, είναι: πόσα από αυτά που βλέπουμε στη σειρά βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα;

Σκότωσε ο Εντ Γκιν τον αδελφό του, Χένρι Γκιν;

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Mother!», ο Εντ και ο Χένρι (τον οποίο υποδύεται ο Χάντσον Οζ) βρίσκονται στον αχυρώνα της οικογενειακής φάρμας. Κατά τη διάρκεια μιας έντονης στιγμής, ο Εντ χτυπά τον αδελφό του στο κεφάλι, προκαλώντας την πτώση του. Ο Εντ, ο οποίος στην πραγματική ζωή διαγνώστηκε αργότερα με σχιζοφρένεια και κρίθηκε ψυχικά ακατάλληλος να δικαστεί, νομίζει πως κάνει μια αθώα φάρσα, ενώ φαντάζεται ότι ο Χένρι ξυπνάει και προσποιείται πως απλώς κοιμόταν.

Η επίμαχη σκηνή στον αχυρώνα από τη σειρά του Netflix

Στην πραγματικότητα, όμως, η πράξη του αποδεικνύεται μοιραία. Όταν ο Εντ επιστρέφει αργότερα στον αχυρώνα, βρίσκει το σώμα του αδελφού του άκαμπτο και άψυχο, με μια λίμνη αίματος δίπλα στο κεφάλι του. Πανικόβλητος για το πώς θα αντιδράσει η μητέρα του (την οποία υποδύεται η Μέτκαλφ), μεταφέρει το σώμα του Χένρι σε ένα χωράφι, το σκεπάζει με κλαδιά και βάζει φωτιά. Κατόπιν, καλεί τη μητέρα του, λέγοντάς της να φωνάξει την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες φτάνουν στη φάρμα και εντοπίζουν το σώμα του Χένρι. Οι Αρχές ανακοινώνουν πως ο θάνατός του προήλθε από ασφυξία και ενδεχομένως καρδιακή ανακοπή, πιθανότατα λόγω εισπνοής καπνού από τη φωτιά.

O Εντ Γκιν

Τι συνέβη στην πραγματικότητα

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα της εποχής, ο Χένρι Γκιν βρέθηκε νεκρός, μπρούμυτα, σε χωράφι της οικογενειακής φάρμας, έπειτα από φωτιά που ξέφυγε από τον έλεγχο κατά τον καθαρισμό του κτήματος. Μετά την επέμβαση των πυροσβεστών, ο Εντ ανέφερε πως ο αδελφός του αγνοούνταν και οργανώθηκε ομάδα έρευνας, η οποία τελικά εντόπισε το σώμα του. Το πτώμα δεν έφερε σημάδια καψίματος και ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο σε ασφυξία, χωρίς να γίνει νεκροψία.

Ωστόσο, ο βιογράφος Χάρολντ Σέκτερ, στο βιβλίο του Deviant: The Shocking True Story of the Original «Psycho», αποκάλυψε ότι το σώμα του Χένρι έφερε μώλωπες στο κεφάλι τη στιγμή της ανακάλυψής του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εκτίμηση πως ήταν ήδη νεκρός για αρκετές ώρες, οδήγησε τον Σέκτερ να υποθέσει πως ίσως ο Εντ είχε εμπλοκή στον θάνατό του.

Όπως αναφέρει το decider, μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο Εντ Γκιν σκότωσε πράγματι τον αδελφό του ή αν επρόκειτο για τραγικό δυστύχημα. Το ζήτημα παραμένει αμφιλεγόμενο, αν και ο Ράιαν Μέρφι και οι παραγωγοί του Monster: The Ed Gein Story φαίνεται να θεωρούν πως έχουν βρει τη δική τους απάντηση.