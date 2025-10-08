Πέμπτη 3 Οκτωβρίου με δυνατές αναμετρήσεις σε τένις, μπάσκετ και πόλο. Στη Σαγκάη συνεχίζεται το ATP Masters με μεγάλα ονόματα, όπως οι Μεντβέντεφ, Οζέ-Αλιασίμ και Μουζέτι, ενώ το WTA της Γουχάν δίνει συνέχεια στη γυναικεία δράση. Στα ελληνικά ενδιαφέροντα, η Βουλιαγμένη φιλοξενεί τον Πανιώνιο για την Α1 πόλο, ενώ στο μπάσκετ ο Άρης υποδέχεται το Αμβούργο για το Eurocup και η Καρδίτσα παίζει εκτός έδρας με την Οστάνδη για το Basketball Champions League. Ένα γεμάτο βράδυ που υπόσχεται συγκινήσεις για κάθε φίλαθλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD: Άρθουρ Ρίντερκνεχ – Γίρι Λεχέτσκα (ATP Masters 1000)

09:30 COSMOTE SPORT 6 HD: Νούνο Μπόρζες – Άλεξ ντε Μινόρ (ATP Masters 1000)

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD: Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Λορέντζο Μουζέτι (ATP Σαγκάη)

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD: Λέρνερ Τιέν – Ντανιίλ Μεντβέντεφ (ATP Σαγκάη)

16:00 Novasports 6HD: WTA 1000 Γουχάν

18:00 ΕΡΤ2: Βουλιαγμένη – Πανιώνιος ΓΣΣ (Πόλο Α1 Ανδρών)

19:00 Novasports 5HD: Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια (Eurocup)

20:00 Novasports Prime: Άρης – Χάμπουργκ Τάουερς (Eurocup)

20:30 Novasports Start: Μπουργκ – Άνκαρα (Eurocup)

21:05 Novasports 4HD: Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague)

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD: Οστάνδη – Καρδίτσα (FIBA Basketball Champions League)