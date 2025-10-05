Σαν έτοιμη από καιρό, όπως άλλωστε και η ίδια έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις, η Έλλη Κοκκίνου ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το νέο “Don’t forget the lyrics” το βράδυ της Κυριακής μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια έμοιαζε πιο άνετη και λαμπερή από κάθε φορά αν και αυτή έμελλε να είναι μόλις η πρώτη της απόπειρα στο απαιτητικό κομμάτι της παρουσίασης μιας εκπομπής.

Έτσι, μόλις έπεσαν οι τίτλοι της εκπομπής στις οθόνες μας, η Έλλη Κοκκίνου καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό στο νέο εβδομαδιαίο ραντεβού με το μουσικό τηλεπαιχνίδι. “Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο πιο μουσικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, καλώς ήρθατε στο Don’t forget the lyrics. Εδώ δεν έχει καμία σημασία να έχεις πολύ καλή φωνή, σημασία έχει μόνο να θυμηθείς τον στίχο. Κι αν τα καταφέρεις, μπορείς και να κερδίσεις μέχρι και 15.000 ευρώ”.

“Σε κάθε επεισόδιο θα έχουμε δύο μουσικές μονομαχίες και δύο μουσικές. Ένας όμως θα είναι αυτός που θα καταφέρει να κερδίσει και να φτάσει στον μεγάλο τελικό διεκδικώντας τις 15.000 ευρώ” σημείωσε χαρακτηριστικά η Έλλη Κοκκίνου.

Στη συνέχεια η αγαπημένη τραγουδίστρια φώναξε στο πλατό τους δυο πρώτους διαγωνιζόμενους προκειμένου να αρχίσει το… παιχνίδι στο “Don’t forget the lyrics” του ΑΝΤ1.