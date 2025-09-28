ΗΆννα Σοπράνα με καταγωγή από την Ουκρανία ήρθε στη σκηνή του The Voice of Greece και το δεύτερο επεισόδιο των Blind Auditions για να τη μετατρέψει σε ροκ συναυλία ερμηνεύοντας το “Alone” κάνοντας τους Πάνο Μουζουράκη και Χρήστο Μαστορα να γυρίσουν τις καρέκλες.

Δεν ήταν εύκολη περίοδος για μένα, αλλά ήταν μια εμπειρία που με ωρίμασε και με έκανε πιο δυνατή” είπε αρχικά η εντυπωσιακή Άννα στην κάμερα του The Voice μιλώντας στα αγγλικά -αφού δεν έχει άνεση στα ελληνικά ακόμα- και συνέχισε:

“Η ζωή δεν ήταν εύκολη, όχι μόνο λόγω κάποιων κρίσιμων στιγμών ή δυσκολιών για να μετακομίσουμε στο Κίεβο. Ο πατέρας μου αρρώστησε, έπαθε καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό. Ήταν παράλυτος και οικονομικά ήταν μια περίοδος δύσκολη για μένα και την οικογένεια μου. Έβαζα τα δυνατά μου για να βοηθήσω και να επιβιώσω.

Πριν από δυο μήνες, που θα τελείωνα το πανεπιστήμιο, αρρώστησα. Είχα νευρολογικά προβλήματα και παρέλυσε το μισό μου πρόσωπο. Έχεις εξετάσεις και δεν μπορείς να κουνήσεις το μάτι σου. Δεν μπορείς να κουνήσεις τα χείλη σου και είναι μια πρόκληση, ειδικά για έναν τραγουδιστή.

Αυτό κράτησε σχεδόν δυο μήνες. Ήμουν στο νοσοκομείο, δεν πήγαινα στο πανεπιστήμιο και απλώς η ζωή άρχισε να γίνεται πολύ αργή. Φοβόμουν μην πάθω ότι έπαθε και ο πατέρας μου”.

Ευτυχώς για εκείνη όλα πήγαν καλά και στην υγεία της και στο παιχνίδι του ΣΚΑΙ, με τον Πάνο Μουζουράκη να τη “λέει” στον Χρήστο Μάστορα κάνοντας λογοπαίγνιο με τους στίχους του τραγουδιού. Ότι η κοπέλα ήθελε να τον ξεμοναχιάσει και ότι γύρισε και αυτός.

Όταν αντιλήφθηκε πως δεν καταλαβαίνει πολύ καλά ελληνικά της είπε οτι πρέπει να πάει στην ομάδα του και το πρώτο πράγμα που θα της μάθει είναι…το όνομά του!

Αλλά την έκπληξη έκανε η ίδια η Άννα που τραγούδησε το “Κάθε βράδυ του Σαββάτου”΄ του Μαζωνάκη ολοσωστα μουσικά, άστα να πάνε γλωσσικά, με τον Γιώργο Μαζωνάκη όμως, να της δίνει συγχαρητήρια… και τους άλλους κριτές να αναρωτιούνται αν είχε γυρίσει ο Μαζώ, αν θα είχαν ελπίδα να την πάρουν στην ομάδα τους.

Τελικά παρά τα λεκτικά λογοπαίγνια του Μουζουράκη που προσέφεραν άφθονο γέλιο η Άννα επέλεξε τον Χρήστο Μάστορα.