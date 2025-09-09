Ο αγώνας ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και τη Λιθουανία στους προημιτελικούς του EuroBasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (9/9).

Η Ελλάδα πήρε την πρόκριση για τους «8» μετά τη νίκη επί του Ισραήλ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της και τώρα έχει μπροστά της τους Λιθουανούς, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει στην 4άδα και θα διεκδικήσει μετάλλιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 Τουρκία – Πολωνία, Eurobasket

προημιτελικά (ΕΡΤ 1 HD/ Novasports Start)

19:00 Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 / Novasports 2HD

19:00 Αρμενία – Ιρλανδία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 / Novasports 1HD

20:00 Μάλτα – Ελλάδα, Euro U21 / ΕΡΤ2

21:00 Λιθουανία – Ελλάδα, Eurobasket προημιτελικά (ΕΡΤ 1 HD/ Novasports Start)

21:45 Κύπρος – Ρουμανία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 (Novasports 3)

21:45 Σερβία – Αγγλία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 (Novasports Premier League)

21:45 Ουγγαρία – Πορτογαλία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 (Novasports 1)

21:45 Γαλλία – Ισλανδία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 / Novasports 2HD

21:45 Νορβηγία – Μολδαβία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 / Novasports 4HD

21:45 Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 / Novasports 5HD

21:45 Αλβανία – Λετονία / Novasports Extra 1