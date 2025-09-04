Ο Τάκης Καραγκούνιας έκλεψε την παράσταση στο χθεσινό επεισόδιο, 3 Σεπτεμβρίου, του Exathlon με τις ατάκες του, αλλά και τις επιδόσεις του στον στίβο μάχης.

Ένα από τα χθεσινά αγωνίσματα του Exathlon περιλάμβανε μπάσκετ με τους παίκτες να πρέπει να πετύχουν τρία καλάθια στον τελικό στόχο.

Ο Τάκης Καραγκούνιας δήλωσε ενθουσιασμένος στην κάμερα: «Λοιπόν, σήμερα μπασκετάκι! Έχω δει σε ασπρόμαυρη τηλεόραση τον Γκάλη και τον Γιαννάκη να παίρνουν το 1987 το Ευρωμπάσκετ. Θα σέβεστε! Τάκης Αίγιο. Το έχω το μπάσκετ. Χαμηλά την μπάλα, δεν είμαι αλαζόνας, απλώς μιλάω από χαρά έτσι, γιατί έχω κερδίσει δύο αγώνες απέναντι σε δύο πολύ καλούς παίκτες».