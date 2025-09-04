Στο επεισόδιο της Τετάρτης του Exathlon, τα νεύρα ήταν τεταμένα και οι ανατροπές πολλές. Η ημέρα ξεκίνησε με ένταση ανάμεσα σε Τάκη Καραγκούνια και Άγγελο Σοϊλέδη, με τον πρώτο να του λέει χαρακτηριστικά: «Ίσως δεν είσαι αυτός που νομίζεις ότι είσαι, δυστυχώς μπορείς να χάσεις και από εμένα που με έχεις υποτιμήσει». Η κατάσταση συνεχίστηκε με την Καρολίνα να εκφράζει την έντονη εκνευρισμένη της στάση απέναντι στον Φάνη, χαρακτηρίζοντάς τον «κακομαθημένο».

Συναισθηματική στιγμή υπήρξε για τον Τάκη, που «λύγισε» γράφοντας χρόνια πολλά στην κόρη του με φασόλια, ενώ οι εντάσεις δεν σταμάτησαν καθώς τα «αιματα άναψαν» και πάλι ανάμεσα σε Καραγκούνια και Σοϊλέδη: «Ο Φάνης μου το είπε αγοράκι μου». Παράλληλα, ο Στάθης Σχίζας έμεινε εκτός του σημερινού αγώνα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Στην αγωνιστική δράση, η Μαίρη κατάφερε να νικήσει τη Στέλλα σε μία φοβερή μάχη, υπογραμμίζοντας: «Το ευχαριστιέμαι γιατί θεωρούν ότι είμαι εύκολος πόντος». Ο Άρης, με μειονέκτημα 10 δευτερολέπτων, ήρθε κοντά στο να κερδίσει τον Τάκη, όμως η έκπληξη στο τέλος δεν τον συγκίνησε: «Δεν περίμενα την αγκαλιά στο τέλος, δεν είναι από τους ανθρώπους που θα δώσω σημασία».

Ο Τάκης ξεχώρισε για ακόμη μία φορά με απίθανες βολές, πανηγυρίζοντας το 3/3 και κερδίζοντας και τον Γιωρίκα. Οι Πορτοκαλί επικράτησαν με 10-5 των Μπλε, ενώ ο Σοϊλέδης εξέφρασε την αγανάκτησή του: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να θίξει την προσωπικότητά μου και το πόσο καλός προσπαθώ να είμαι με όλους».

Οι εντάσεις συνεχίστηκαν με νέα κόντρα ανάμεσα σε Τάκη και Μαίρη: «Αυτή έχει απωθημένα απέναντί μου», παραδέχθηκε ο Τάκης.

Στον δεύτερο αγώνα ασφαλείας, ο Τάκης έκανε ξανά το 3/3 με φοβερές “μπασκετικές” βολές: «Εσύ και ο Φουρνιέ!», ενώ η Καρολίνα δέχτηκε τα εύσημα από τον Καράβα για την «φανταστική βολή σε στυλ Τζον Κόρφα». Οι Πορτοκαλί νίκησαν και στον δεύτερο αγώνα ασφαλείας με 10-4, δείχνοντας ασταμάτητοι.

Η Μαίρη σχολίασε με χιούμορ και κριτική τον Τάκη: «Είπε ότι δεν χάρηκα με τη νίκη μας, δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη βλακεία – Είναι αλλοπρόσαλλος». Το επεισόδιο έκλεισε με ένταση, δυνατές προσωπικές στιγμές και αγωνιστικές επιτυχίες, δείχνοντας ότι οι Πορτοκαλί συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι.