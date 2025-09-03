Το Unknown Number, το νέο συνταρακτικό ντοκιμαντέρ του Netflix με μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών, εξιστορεί την ιστορία ενός ζευγαριού δύο εφήβων από την πόλη Beal του Μίσιγκαν που παρενοχλούνταν για πάνω από 15 μήνες από ένα μυστηριώδες άτομο που τους έστελνε μηνύματα από έναν άγνωστο αριθμό.

Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από συνεντεύξεις με τα θύματα, Λόριν και Όουεν, καθώς και με τους φίλους, την οικογένεια και τους ερευνητές μέχρι που τελικά αποκαλύπτεται ότι το μυστηριώδες άτομο δεν ήταν άλλο από τη μητέρα της Λόριν, Κέντρα Λίκαρι.

Μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις το hellomagazine γράφει πως η μητέρα της Λόριν συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2022 και κατηγορήθηκε για παρενόχληση τόσο της κόρης της όσο και του τότε φίλου της, Όουεν. Αργότερα, δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες παρενόχλησης ανηλίκου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση από 19 μήνες έως πέντε χρόνια.

Η αποφυλάκιση της Κέντρα

Η Κέντρα αφέθηκε ελεύθερη στις 8 Αυγούστου 2024 και στο τέλος του ντοκιμαντέρ φαίνεται να επιδιώκει μια καλή σχέση με την κόρη της.

Μιλώντας στο Tudum του Netflix, η σκηνοθέτης Σκάι Μπόργκμαν εξήγησε ότι η Κέντρα συμφώνησε να συμμετάσχει μόνο προς το τέλος των γυρισμάτων. «Αυτό ήταν ελκυστικό για εκείνη», είπε η Σκάι. «Να καθίσει και να πει την ιστορία της από την οπτική της γωνία και για τη Λόριν να τη δει να το κάνει αυτό. Ήθελε να το κάνει, νομίζω, για την κόρη της».

Γιατί έκανε όσα έκανε

Το μεγάλο ερώτημα για τους θεατές που είδαν το ντοκιμαντέρ, ωστόσο, παραμένει γιατί η μητέρα έκανε όσα έκανε.

Η ίδια φαινόταν αβέβαιη για τα κίνητρά της όσο εξιστορούσε τη δική της εκδοχή και άφησε υπόνοιες ότι η συμπεριφορά της μπορεί να οφείλεται σε τραύματα του παρελθόντος.

«Αναφέρει στο ντοκιμαντέρ μια επίθεση που της συνέβη όταν ήταν περίπου στην ηλικία της Λόριν», είπε η Σκάι, «και αυτό πιστεύει ότι την οδήγησε να στέλνει αυτά τα μηνύματα και να προσπαθεί να κρατήσει τη Λόριν κοντά της».

Οι ειδικοί που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ συνέκριναν τη συμπεριφορά της με μια μορφή συνδρόμου Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου, αν και η Σκάι διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για επίσημη διάγνωση.

Από τότε που αποφυλακίστηκε, η Κέντρα δηλώνει μετανιωμένη για τις πράξεις της και για τη ζημιά που προκάλεσε στη σχέση της με την κόρη της.

Πού είναι τώρα η Λόριν;

Όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ το 2023, η Λόριν είπε ότι αγαπούσε ακόμη τη μητέρα της και την ήθελε πίσω στη ζωή της.

«Επικοινωνούσα με τη μητέρα μου όσο ήταν στη φυλακή και ανταλλάσσαμε email», λέει η Λόριν. «Με έκανε να νιώσω καλύτερα». Ωστόσο, όταν η Σκάι και η ομάδα του Netflix επέστρεψαν έναν χρόνο αργότερα, η Λόριν φάνηκε πιο συγκρατημένη.

«Νομίζω ότι θέλω να την εμπιστευτώ τώρα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ», εξήγησε η Λόριν στο ντοκιμαντέρ. «Τώρα που είναι έξω, θέλω απλώς να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται, ώστε όταν βλεπόμαστε, να μην επιστρέφουμε στο παρελθόν και στο πώς ήταν πριν».

Η 18χρονη πλέον Λόριν στο τέλος του ντοκιμαντέρ φαίνεται να απολαμβάνει μια πιο στενή σχέση με τον πατέρα της, Σον, ενώ μπαίνει σε μια νέα φάση της ζωής της.