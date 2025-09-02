Ο αγώνας Ελλάδα – Βοσνία για το EuroBasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίη (2/9).

Η Εθνική μας ομάδα παραμένει αήττητη μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές του ομίλου της και θέλει τώρα την 4η νίκη για να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της 1ης θέσης, η οποία σημαίνει ότι θα έχει πιο εύκολες διασταυρώσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια μέχρι την 4άδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Ελλάδα – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ΕΡΤ NEWS & Novasports Start

15:00 Βέλγιο – Ισραήλ, Novasports 4

18:00 Ισλανδία – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος – Γεωργία, ΕΡΤ1 & Novasports Start

21:30 Γαλλία – Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία – Ισπανία, Novasports Start