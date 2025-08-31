Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έκανε πρεμιέρα απόψε στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες.

Η πρώτη αναμέτρηση έφερε και την πρώτη ένταση. Ο Τάκης Καραγκούνιας, που αγωνίζεται με τα χρώματα της Πορτοκαλί ομάδας, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά την ήττα του. Την ίδια στιγμή, ο Άρης Σοϊλέδης κατάφερε να πάρει τον τρίτο πόντο για τη Μπλε ομάδα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Μιλώντας στην κάμερα, ο Τάκης αναφέρθηκε στα λάθη του αλλά και στη στάση των συμπαικτών του: «Οι συμπαίκτες μου πρέπει να καταλάβουν ότι θέλω να φωνάζουν. Τους είπα ότι δε θέλω να μου δίνουν οδηγίες», τόνισε χαρακτηριστικά.